Овечкин забил 1000‑й гол в НХЛ — второй рекорд Гретцки, вероятно, остается не побитым

Российский хоккейный ветеран Александр Овечкин вошёл в историю, забросив свой 1000‑й гол в матчах НХЛ с учетом плей‑офф. Этот знаменательный момент произошёл во встрече «Вашингтон Кэпиталз» с «Колорадо Эвеланш», где Ови отличился на 5‑й минуте третьего периода, но «столичные» уступили со счётом 2:3 в овертайме.

Такая отметка делает Овечкина лишь вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь такой планки голов за всю карьеру — до него это удалось только легендарному Уэйну Гретцки.

При этом эксперты и букмекеры настроены менее оптимистично, когда речь идёт о втором из рекордов Гретцки — суммарном количеству голов с учётом регулярного чемпионата и плей‑офф. Хотя сам Овечкин продолжает добавлять шайбы в свой актив, аналитики считают, что в текущем сезоне он вряд ли сможет догнать суммарный показатель великого канадца: коэффициенты на то, что рекорд Гретцки продержится, значительно ниже, чем на его повторение.

Ранее Ови уже переписал историю, став лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя рекорд Гретцки по этому показателю. Но вне зависимости от второго рекорда, достижение 1000 голов — уникальное событие, подтверждающее невероятную стабильность и долголетие российского нападающего на льду.

Источник: betonmobile.ru