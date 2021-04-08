Erachain.NFT — новый уровень кибербезопасности для крипто-искусства

Блок­чейн-плат­фор­ма Erachain гото­вит к запус­ку NFT пло­щад­ку с децен­тра­ли­зо­ван­ным хра­не­ни­ем любых фай­лов и вери­фи­ци­ро­ван­ным про­фи­лем. Авто­ры и инве­сто­ры циф­ро­во­го арта будут мак­си­маль­но защи­ще­ны от уда­ле­ния или цен­зу­ры актива.

Экс­клю­зив­ное пра­во вла­де­ния при­да­ло цен­ность вир­ту­аль­ным акти­вам наравне с реаль­ны­ми. Так, за три меся­ца 2021 года объ­ём про­даж NFT-токе­нов пре­вы­сил ана­ло­гич­ный пока­за­тель за весь 2020 год. Одна­ко в циф­ро­вой сре­де намно­го лег­че копи­ро­вать, исполь­зо­вать чужие рабо­ты без лицен­зии и слож­нее обес­пе­чи­вать сохран­ность файлов.

«Мно­гие мар­кет­плей­сы по про­да­же крип­то-искус­ства хра­нят ори­ги­нал загру­жен­но­го про­из­ве­де­ния цен­тра­ли­зо­ван­но у себя на пло­щад­ке. Он может быть иска­жен или стёрт из базы дан­ных. На нашей же плат­фор­ме ори­ги­нал хра­нит­ся в рас­пре­де­лен­ной сети и пере­да­ет­ся ново­му вла­дель­цу нераз­рыв­но с NFT-токе­ном» — рас­ска­зал архи­тек­тор блок­чейн-плат­фор­мы Erachain Дмит­рий Ермолаев.

Один из ярких пре­це­ден­тов онлайн-воров­ства про­изо­шел с бир­жей невза­и­мо­за­ме­ня­е­мых токе­нов Nifty Gateway. Взлом­щи­ки укра­ли циф­ро­вые пред­ме­ты искус­ства на сум­му более $150 000.

Кро­ме того, у про­ек­та Erachain.NFT есть допол­ни­тель­ная защи­та копи­рай­та. Авто­ры диджи­тал арта могут создать вери­фи­ци­ро­ван­ный про­филь с име­нем и фото­гра­фи­ей. Удо­сто­ве­рен­ный акка­унт сни­зит риск пла­ги­а­та и пере­про­да­жи това­ра ано­ним­ным поль­зо­ва­те­лем под псев­до­ни­мом автора.

«Сво­и­ми раз­ра­бот­ка­ми в обла­сти блок­чейн-тех­но­ло­гии мы хотим под­черк­нуть, что циф­ро­вой мир может быть настоль­ко же леги­тим­ным, как и реаль­ный. А NFT – это не столь­ко тренд, сколь­ко отра­же­ние тен­ден­ции пере­но­са жиз­ни (основ­но­го вре­мя­про­вож­де­ния) людей из реа­ла в вир­ту­аль­ный мир, пере­хо­да туда биз­не­са, поли­ти­ки, обще­ствен­ной жиз­ни, искус­ства», — поде­лил­ся CEO плат­фор­мы Erachain.

Запуск интер­нет-бир­жи Erachain.NFT и обнов­ле­ние при­ло­же­ний (iOS и Android) пла­ни­ру­ет­ся на конец апреля.

Для справ­ки:

Эра­чейн — это блок­чейн-плат­фор­ма, в кото­рую встро­ен широ­кий набор функ­ций для исполь­зо­ва­ния в биз­нес- или лич­ных целях. Посред­ством дан­ной плат­фор­мы созда­ет­ся само­сто­я­тель­ная блок­чейн-сре­да (сайдчейн), рас­по­ло­жен­ная отдель­но от основ­ной цепоч­ки бло­ков. В эко­но­ми­че­ском плане сайдчейн пол­но­стью неза­ви­сим: все токе­ны в систе­ме при­над­ле­жат толь­ко созда­те­лю, кото­рый смо­жет само­сто­я­тель­но задать и рас­пре­де­лить их коли­че­ство меж­ду участ­ни­ка­ми. Плат­фор­ма Эра­чейн созда­ет про­зрач­ность в дей­стви­ях сотруд­ни­ков и парт­не­ров, а так­же защи­щен­ное от посто­рон­не­го вме­ша­тель­ства управ­ле­ние данными.

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