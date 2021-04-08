Erachain.NFT — новый уровень кибербезопасности для крипто-искусства

Блокчейн-платформа Erachain готовит к запуску NFT площадку с децентрализованным хранением любых файлов и верифицированным профилем. Авторы и инвесторы цифрового арта будут максимально защищены от удаления или цензуры актива.
Эксклюзивное право владения придало ценность виртуальным активам наравне с реальными. Так, за три месяца 2021 года объём продаж NFT-токенов превысил аналогичный показатель за весь 2020 год. Однако в цифровой среде намного легче копировать, использовать чужие работы без лицензии и сложнее обеспечивать сохранность файлов.
«Многие маркетплейсы по продаже крипто-искусства хранят оригинал загруженного произведения централизованно у себя на площадке. Он может быть искажен или стёрт из базы данных. На нашей же платформе оригинал хранится в распределенной сети и передается новому владельцу неразрывно с NFT-токеном» — рассказал архитектор блокчейн-платформы Erachain Дмитрий Ермолаев.
Один из ярких прецедентов онлайн-воровства произошел с биржей невзаимозаменяемых токенов Nifty Gateway. Взломщики украли цифровые предметы искусства на сумму более $150 000.
Кроме того, у проекта Erachain.NFT есть дополнительная защита копирайта. Авторы диджитал арта могут создать верифицированный профиль с именем и фотографией. Удостоверенный аккаунт снизит риск плагиата и перепродажи товара анонимным пользователем под псевдонимом автора.
«Своими разработками в области блокчейн-технологии мы хотим подчеркнуть, что цифровой мир может быть настолько же легитимным, как и реальный. А NFT – это не столько тренд, сколько отражение тенденции переноса жизни (основного времяпровождения) людей из реала в виртуальный мир, перехода туда бизнеса, политики, общественной жизни, искусства», — поделился CEO платформы Erachain.
Запуск интернет-биржи Erachain.NFT и обновление приложений (iOS и Android) планируется на конец апреля.
Для справки:
Эрачейн — это блокчейн-платформа, в которую встроен широкий набор функций для использования в бизнес- или личных целях. Посредством данной платформы создается самостоятельная блокчейн-среда (сайдчейн), расположенная отдельно от основной цепочки блоков. В экономическом плане сайдчейн полностью независим: все токены в системе принадлежат только создателю, который сможет самостоятельно задать и распределить их количество между участниками. Платформа Эрачейн создает прозрачность в действиях сотрудников и партнеров, а также защищенное от постороннего вмешательства управление данными.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.