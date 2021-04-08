Народный фронт добивается досрочного выхода на пенсию артистов горлового пения

Алтай, Буря­тия и Хака­сия под­дер­жа­ли ини­ци­а­ти­ву Обще­рос­сий­ско­го народ­но­го фрон­та в Рес­пуб­ли­ке Тыва о досроч­ном выхо­де на пен­сию испол­ни­те­лей гор­ло­во­го пения — древ­не­го искус­ства коче­вых наро­дов. Для это­го обще­ствен­ни­ки пред­ла­га­ют допол­нить пере­чень про­фес­сий, работ­ни­ки кото­рых име­ют пра­во на досроч­ную стра­хо­вую пен­сию по ста­ро­сти, еще одним пунк­том. Соот­вет­ству­ю­щие хода­тай­ства пред­ста­ви­те­ли ОНФ напра­ви­ли в про­филь­ные ведомства.

Реше­ние вопро­са о досроч­ном выхо­де на пен­сию гор­ло­ви­ков крайне важ­но для рес­пуб­лик Тыва, Алтай, Буря­тия и Хака­сия. В 2012 г. древ­нее искус­ство ста­ло отдель­ной про­фес­си­ей. Если рань­ше гор­ло­вым пени­ем зани­ма­лись по настро­е­нию и жела­нию, то сего­дня — про­фес­си­о­наль­но, усерд­но рабо­тая над совер­шен­ство­ва­ни­ем зву­ча­ния и уде­ляя это­му от четы­рех часов в день.

Уже на про­тя­же­нии 28 лет меж­ду­на­род­ный центр «Хоомей», став­ший нын­че ака­де­ми­ей, иссле­ду­ет нега­тив­ное воз­дей­ствие гор­ло­во­го пения на здо­ро­вье испол­ни­те­ля. Рос­сий­ские и зару­беж­ные уче­ные дали заклю­че­ние, что вслед­ствие часто­го гор­ло­во­го пения арте­ри­аль­ное дав­ле­ние у арти­стов ста­но­вит­ся повы­шен­ным, появ­ля­ют­ся про­бле­мы с сер­деч­но-сосу­ди­стой систе­мой и зре­ни­ем. Осно­вы­ва­ясь на про­ве­ден­ных мно­го­крат­ных иссле­до­ва­ни­ях, еще в 2016 г. акти­ви­сты реги­о­наль­но­го отде­ле­ния ОНФ вме­сте с док­то­ром искус­ство­ве­де­ния, заслу­жен­ным дея­те­лем искусств Рос­сии, заслу­жен­ным работ­ни­ком куль­ту­ры Тывы Зоей Кыр­гыс под­ни­ма­ли на меж­ре­ги­о­наль­ной кон­фе­рен­ции вопрос о досроч­ном выхо­де на пен­сию гор­ло­ви­ков так же, как и арти­стов-вока­ли­стов и арти­стов духо­вых оркестров.

«Сего­дня вопрос встал реб­ром, зав­тра уже может стать позд­но. Нам боль­но видеть, как наши ува­жа­е­мые стар­шие кол­ле­ги оста­ют­ся без какой-либо мате­ри­аль­ной под­держ­ки, когда в свя­зи с воз­рас­том или по состо­я­нию здо­ро­вья ухо­дят из про­фес­сии. Они всю свою жизнь посвя­ти­ли сво­е­му делу – гор­ло­во­му пению. Не жале­ли себя, свое здо­ро­вье. Они – живая энцик­ло­пе­дия, насто­я­щие хра­ни­те­ли тра­ди­ций и куль­ту­ры не толь­ко тувин­ско­го, а всех коче­вых наро­дов. Но они, выхо­дя на заслу­жен­ный отдых, оста­ют­ся наедине со сво­и­ми про­бле­ма­ми, в первую оче­редь свя­зан­ны­ми со здо­ро­вьем, что ста­ло послед­стви­ем про­фес­си­о­наль­ной дея­тель­но­сти, — под­черк­нул акти­вист реги­о­наль­но­го отде­ле­ния ОНФ, заслу­жен­ный артист Рес­пуб­ли­ки Тыва Аян Шири­жик. — Слож­но рас­суж­дать о сохра­не­нии и раз­ви­тии наци­о­наль­ной куль­ту­ры при таких обсто­я­тель­ствах. Моло­дежь видит эту кар­ти­ну без пер­спек­тив в буду­щем. Здесь уже вста­ет вопрос – кто про­дол­жит наше дело, сохра­нит и пере­даст потом­кам тра­ди­ци­он­ную музы­каль­ную культуру?».

С ним согла­си­лись и гор­ло­ви­ки Алтая, Буря­тии и Хака­сии. Фольк­ло­рист, док­тор фило­ло­ги­че­ских наук Тама­ра Сада­ло­ва отме­ти­ла, что у алтай­ско­го наро­да есть народ­ные эпо­сы-ска­за­ния, сопро­вож­да­е­мые гор­ло­вым пени­ем, нагруз­ку от кото­ро­го, по мне­нию Сада­ло­вой, мож­но срав­нить с тяже­лым физи­че­ским тру­дом, поэто­му чело­век, вла­де­ю­щий этим искус­ством, теря­ет свое здоровье.

Заслу­жен­ный артист Рос­сии и Рес­пуб­ли­ки Алтай Болот Бай­ры­шев, кото­рый более 35 лет на про­фес­си­о­наль­ной сцене испол­ня­ет гор­ло­вое пение и алтай­ские тра­ди­ци­он­ные эпо­сы, поде­лил­ся, что во всем мире уни­каль­ное пение коче­вых наро­дов инте­рес­но абсо­лют­но всем, но в Рос­сии уже 20 лет не могут решить ост­рый вопрос о досроч­ном выхо­де на пен­сию. Он напом­нил, что гор­ло­ви­ки Тывы, Алтая, Буря­тии и Хака­сии неод­но­крат­но направ­ля­ли соот­вет­ству­ю­щие пись­ма во все инстан­ции, в том чис­ле Пре­зи­ден­ту страны.

Арти­сты из сосед­них реги­о­нов так­же под­твер­ди­ли, что с года­ми начи­на­ют заме­чать слож­но­сти со здо­ро­вьем — нару­ша­ет­ся зре­ние, начи­на­ют бес­по­ко­ить поч­ки, посто­ян­ное напря­же­ние в груд­ной клет­ке и обла­сти живо­та, повы­шен­ное давление.

«Век гор­ло­ви­ков на самом деле коро­ток, пото­му что это очень слож­ное искус­ство, идет силь­ное напря­же­ние все­го орга­низ­ма. Обя­за­тель­но долж­но быть досроч­ное пен­си­о­ни­ро­ва­ние. По сво­е­му опы­ту ска­жу, что до 15 лет мож­но кра­си­во, хоро­шо петь, а потом уже голос «сти­ра­ет­ся» и мы мало на что спо­соб­ны. Есть слу­чаи, когда гор­ло­ви­ки полу­ча­ли инсульт, ведь про­цесс гор­ло­во­го пения кон­тро­ли­ро­вать слож­но, а мы даем полу­то­ра­ча­со­вые кон­цер­ты. Обя­за­тель­но нуж­но под­дер­жать эту ини­ци­а­ти­ву, что­бы гор­ло­ви­ки полу­ча­ли под­держ­ку от госу­дар­ства. Они несут кра­со­ту в этот мир, рискуя сво­им здо­ро­вьем», — ска­зал народ­ный артист Рес­пуб­ли­ки Хака­сия Вяче­слав Кученов.

Один из участ­ни­ков все­мир­но извест­ной тувин­ской груп­пы «Алаш», обла­да­тель музы­каль­ной пре­мии «Грэм­ми» Бады-Дор­жу Ондар рас­ска­зал, что ино­гда на гастро­лях им при­хо­ди­лось за один день высту­пать по семь-восемь часов. Нагруз­ка колос­саль­ная. А еже­днев­но арти­сты-гор­ло­ви­ки зани­ма­ют­ся от четы­рех часов.

К кол­ле­гам-гор­ло­ви­кам при­со­еди­нил­ся и заслу­жен­ный артист Рес­пуб­ли­ки Буря­тия Жар­гал Омок­ту­ев. Он отме­тилл, что в их реги­оне испол­ни­те­лей гор­ло­во­го пения мало, поэто­му досроч­ный выход на пен­сию сыг­ра­ет боль­шую роль в сти­му­ли­ро­ва­нии име­ю­щих­ся и при­вле­че­нии моло­дых исполнителей.

«Нам крайне важ­на и нуж­на любая под­держ­ка, осо­бен­но пра­во на досроч­ный выход на пен­сию, пото­му что мы так же, как и опер­ные пев­цы, жерт­ву­ем сво­им здо­ро­вьем. Испол­ни­тель гор­ло­во­го пения сего­дня — это уже отдель­ная про­фес­сия, кото­рая тре­бу­ет долж­но­го вни­ма­ния», — резю­ми­ро­вал Ширижик.

Акти­ви­сты реги­о­наль­но­го Народ­но­го фрон­та наме­ре­ны добить­ся рас­смот­ре­ния это­го остро­го вопро­са на феде­раль­ном уровне. Для его реше­ния доста­точ­но спи­сок про­фес­сий и работ­ни­ков теат­ра и дру­гих теат­раль­но-зре­лищ­ных пред­при­я­тий и кол­лек­ти­вов, твор­че­ская рабо­та кото­рых дает пра­во на досроч­ную стра­хо­вую пен­сию по ста­ро­сти (Спи­сок № 447), допол­нить пятым пунк­том, куда вой­дут арти­сты гор­ло­во­го пения.

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