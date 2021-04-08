Народный фронт добивается досрочного выхода на пенсию артистов горлового пения

Алтай, Бурятия и Хакасия поддержали инициативу Общероссийского народного фронта в Республике Тыва о досрочном выходе на пенсию исполнителей горлового пения — древнего искусства кочевых народов. Для этого общественники предлагают дополнить перечень профессий, работники которых имеют право на досрочную страховую пенсию по старости, еще одним пунктом. Соответствующие ходатайства представители ОНФ направили в профильные ведомства.
Решение вопроса о досрочном выходе на пенсию горловиков крайне важно для республик Тыва, Алтай, Бурятия и Хакасия. В 2012 г. древнее искусство стало отдельной профессией. Если раньше горловым пением занимались по настроению и желанию, то сегодня — профессионально, усердно работая над совершенствованием звучания и уделяя этому от четырех часов в день.
Уже на протяжении 28 лет международный центр «Хоомей», ставший нынче академией, исследует негативное воздействие горлового пения на здоровье исполнителя. Российские и зарубежные ученые дали заключение, что вследствие частого горлового пения артериальное давление у артистов становится повышенным, появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой и зрением. Основываясь на проведенных многократных исследованиях, еще в 2016 г. активисты регионального отделения ОНФ вместе с доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств России, заслуженным работником культуры Тывы Зоей Кыргыс поднимали на межрегиональной конференции вопрос о досрочном выходе на пенсию горловиков так же, как и артистов-вокалистов и артистов духовых оркестров.
«Сегодня вопрос встал ребром, завтра уже может стать поздно. Нам больно видеть, как наши уважаемые старшие коллеги остаются без какой-либо материальной поддержки, когда в связи с возрастом или по состоянию здоровья уходят из профессии. Они всю свою жизнь посвятили своему делу – горловому пению. Не жалели себя, свое здоровье. Они – живая энциклопедия, настоящие хранители традиций и культуры не только тувинского, а всех кочевых народов. Но они, выходя на заслуженный отдых, остаются наедине со своими проблемами, в первую очередь связанными со здоровьем, что стало последствием профессиональной деятельности, — подчеркнул активист регионального отделения ОНФ, заслуженный артист Республики Тыва Аян Ширижик. — Сложно рассуждать о сохранении и развитии национальной культуры при таких обстоятельствах. Молодежь видит эту картину без перспектив в будущем. Здесь уже встает вопрос – кто продолжит наше дело, сохранит и передаст потомкам традиционную музыкальную культуру?».
С ним согласились и горловики Алтая, Бурятии и Хакасии. Фольклорист, доктор филологических наук Тамара Садалова отметила, что у алтайского народа есть народные эпосы-сказания, сопровождаемые горловым пением, нагрузку от которого, по мнению Садаловой, можно сравнить с тяжелым физическим трудом, поэтому человек, владеющий этим искусством, теряет свое здоровье.
Заслуженный артист России и Республики Алтай Болот Байрышев, который более 35 лет на профессиональной сцене исполняет горловое пение и алтайские традиционные эпосы, поделился, что во всем мире уникальное пение кочевых народов интересно абсолютно всем, но в России уже 20 лет не могут решить острый вопрос о досрочном выходе на пенсию. Он напомнил, что горловики Тывы, Алтая, Бурятии и Хакасии неоднократно направляли соответствующие письма во все инстанции, в том числе Президенту страны.
Артисты из соседних регионов также подтвердили, что с годами начинают замечать сложности со здоровьем — нарушается зрение, начинают беспокоить почки, постоянное напряжение в грудной клетке и области живота, повышенное давление.
«Век горловиков на самом деле короток, потому что это очень сложное искусство, идет сильное напряжение всего организма. Обязательно должно быть досрочное пенсионирование. По своему опыту скажу, что до 15 лет можно красиво, хорошо петь, а потом уже голос «стирается» и мы мало на что способны. Есть случаи, когда горловики получали инсульт, ведь процесс горлового пения контролировать сложно, а мы даем полуторачасовые концерты. Обязательно нужно поддержать эту инициативу, чтобы горловики получали поддержку от государства. Они несут красоту в этот мир, рискуя своим здоровьем», — сказал народный артист Республики Хакасия Вячеслав Кученов.
Один из участников всемирно известной тувинской группы «Алаш», обладатель музыкальной премии «Грэмми» Бады-Доржу Ондар рассказал, что иногда на гастролях им приходилось за один день выступать по семь-восемь часов. Нагрузка колоссальная. А ежедневно артисты-горловики занимаются от четырех часов.
К коллегам-горловикам присоединился и заслуженный артист Республики Бурятия Жаргал Омоктуев. Он отметилл, что в их регионе исполнителей горлового пения мало, поэтому досрочный выход на пенсию сыграет большую роль в стимулировании имеющихся и привлечении молодых исполнителей.
«Нам крайне важна и нужна любая поддержка, особенно право на досрочный выход на пенсию, потому что мы так же, как и оперные певцы, жертвуем своим здоровьем. Исполнитель горлового пения сегодня — это уже отдельная профессия, которая требует должного внимания», — резюмировал Ширижик.
Активисты регионального Народного фронта намерены добиться рассмотрения этого острого вопроса на федеральном уровне. Для его решения достаточно список профессий и работников театра и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на досрочную страховую пенсию по старости (Список № 447), дополнить пятым пунктом, куда войдут артисты горлового пения.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.