«ИСКУШЕНИЕ ПАГАНИНИ»: Центральный Дом Актера приглашает на музыкально-драматический спектакль, посвященный 240-летию Маэстро

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В 2022 году исполняется 240 лет со дня рождения выдающегося скрипача и композитора Никколо Паганини — значимое событие в мире музыки. Слава Паганини сияет «ярким солнечным блеском» уже более двух столетий. Фантастический дар, непростая личная история и знаменитое многолетнее посмертное «противостояние» с клириками возвели его в ранг легенд на все времена

Сардинское королевство. Ницца. 27 мая 1840 года. Великий итальянский скрипач и мистификатор Никколо Паганини скончался несколько часов назад. Его физическое тело лежит на смертном одре, но Эго, прежде, чем отправиться в чистилище, пытается понять, какие перспективы его там ожидают. Новопреставленной душе предлагается объясниться и оправдаться за поступки, совершённые при земной жизни. Великий Паганини предстаёт перед зрителем простым смертным, искушаемым женщинами и славой. Но даже после смерти у него всё ещё есть шанс сделать правильный выбор…

Произведения Паганини, исполняет лауреат международных конкурсов, скрипач-виртуоз Святослав Мороз, он же и исполнитель главной роли.  Прекрасный оперный голос, пластика, балет и мистика, магия музыки ждёт вас. 

Музыкально-драматический спектакль «ИСКУШЕНИЕ ПАГАНИНИ» — это история великого скрипача Николо Паганини, секрет его гения, до сих пор остаётся нераскрытым во всём мире. Его жизнь похожа на легенду, столько в ней было событий, порой совершенно невероятных! Этот спектакль — дань Великому Гению Паганини, подарок к юбилею Мастера, который не оставит никого равнодушным. 

Зритель увидит и прочувствует терзания души великого мастера, его борьбу с самим собой и с непростой жизнью, которую пришлось прожить великому гению. Секрет его гения до сих пор остаётся не раскрытым.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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