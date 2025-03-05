К 111-летию Ленфильма представили 111 культовых фильмов

В подборке культовых комедий – «Собака на сене», разошедшаяся на цитаты экранизация классической пьесы испанского драматурга Лопе Де Веги, с роковой красавицей Дианой в исполнении Маргариты Тереховой и блестящим Михаилом Боярским в роли Теодоро; «Трое в лодке, не считая собаки» по одноименной повести Джерома К. Джерома, с Александром Ширвиндтом, Михаилом Державиным и Андреем Мироновым в главных ролях, а также другие громкие хиты советского кинопроката: «Максим Перепелица», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Дон Сезар де Базан», «Джек Восьмёркин – “американец”» и другие.

Подборку детского и семейного кино возглавили настоящие классические шедевры на все времена. «Старик Хоттабыч» в момент выхода в 1957 г. привлек в кинотеатры 40 миллионов человек и сразу же завоевал любовь зрителей. Как и сказка «Новогодние приключения Маши и Вити», вышедшая в телевизионный эфир 25 декабря 1976 года. Одну из ролей в фильме сыграл Михаил Боярский, тогда еще начинающий молодой актер, карьера которого могла в одночасье закончиться. В одной из сцен кот, персонаж Боярского, должен был стрелять яблоком из рогатки. Он выстрелил – и попал прямо в дорогую японскую кинокамеру. Благо режиссер попался понимающий и простил актеру порчу государственного имущества. Также в подборке детских фильмов: экранизация повести Юрия Олеши «Три толстяка», «Барбос в гостях у Бобика», по известному рассказу Николая Носова, «Боба и слон», «Царевич Проша» и многие другие картины.

Также в ленфильмовской коллекции – мелодрама «Звезда пленительного счастья», ставшая судьбоносной для актера Игоря Костолевского, романтичная история «Влюблен по собственному желанию», захватывающий приключенческий эпос «Два капитана», военная драма «Женя, Женечка и «Катюша»», музыкальная комедия «Небесные ласточки», яркая киноповесть «Республика Шкид», волшебная сказка «Снежная королева» и другие.

Многие кинокартины «Ленфильма», представленные в коллекции медиаплатформы «Смотрим», отмечены международными наградами. Здесь есть и лауреаты Каннского фестиваля, и фильмы, получившие призы Берлинского и других важнейших мировых киносмотров. Например, драма «Замри – умри – воскресни!» – экспериментальная работа режиссера Виталия Каневского, получившая в 1990-м г. престижную «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля за лучший дебют. А блокбастер «Герои Шипки» Сергея Васильева стал настоящим прорывом в советском военном кинематографе, показав драматичную историю русско-болгарского противостояния османскому игу. Фильм впечатлял зрителей масштабными батальными сценами и в 1955-м г. на фестивале в Каннах был отмечен призом за лучшую режиссуру. Мелодрама режиссера Сергея Микаэляна «Влюблен по собственному желанию» принесла в 1983-м г. актрисе Евгении Глушенко престижную награду Берлинского кинофестиваля – «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.

Изображения © пресс-служба телеканала «Россия»