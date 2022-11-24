Еврейский музей и центр толерантности откроет «Моцаш» циклом кинопоказов об Эми Уайнхаус, Яёи Кусаме, Аньес Варда и Розе Хайруллиной

26 ноября Еврейский музей и центр толерантности откроет традиционную зимнюю программу «Моцаш». «Моцаш» (Motza'ei Shabbat) — вечернее время после Шаббата, когда разрешено возобновить запрещенные в субботу будничные дела. В израильских городах открываются магазины, рестораны и культурные центры — кинотеатры, музеи и концертные площадки. Каждую субботу с 26 ноября 2022 года по конец января 2023 года, с 18:00 до 23:00, гостей Еврейского музея и центра толерантности будут ждать экскурсии, кинопоказы, лекции и интерактивные занятия для детей.

Аньес Варда

Яёи Кусама

Роза Хайруллина

Эми Уайнхаус

Стартует «Моцаш» с цикла кинопоказов «Женщины в искусстве», организованного Еврейским музеем совместно с Центром документального кино. В программе — документальные фильмы о женщинах, которые ломали стереотипы и шли наперекор обстоятельствам, никогда не изменяя себе.

Четыре фильма, четыре героини, четыре вдохновляющих истории об упорстве и созидании: Эми Уайнхаус, Яёи Кусама, Аньес Варда, Роза Хайруллина. Этих не похожих друг на друга женщин объединяет одна принципиальная вещь: все они шли против течения, все они бросали вызов общепринятым канонам. Эми Уайнхаус — через свои песни, Кусама — через яркие и противящиеся рациональной трактовке картины, Аньес Варда — через радикальный для своего времени, честный и не шаблонный кинематограф, Роза Хайруллина — через неконформные и сложные роли.

26 ноября зрители увидят фильм «Эми», посвященный судьбе и творчеству британской певицы Эми Уайнхаус. Работа Азифа Кападиа стала лучшей документальной картиной на премии «Оскар» 2016 года. Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Фильм представит Григорий Туманов — медиаменеджер, журналист и подкастер.

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