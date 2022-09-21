Музей в контексте города и партнерских отношений: Открытый лекторий «Культура 2.0» выступит в Саратове

Что может культурная институция предложить спонсору? Как музею изменить свою собственную роль в жизни общества и городскую среду? О возможностях и вызовах, стоящих перед музеями сегодня, будут говорить эксперты Открытого лектория «Культура 2.0» на выездной сессии, которая пройдет 29 сентября в Саратове при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

29 сентября в Саратове Открытый лекторий «Культура 2.0» Санкт-Петербургского международного культурного форума при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проведет выездную сессию в рамках II Всероссийского форума «Музей сегодня: от традиционных практик к инновационным подходам».

Выездную программу «Культуры 2.0» откроет экспертная сессия «Музей и его партнеры». Сотрудничество учреждений культуры и бизнеса будут обсуждать на примере проектов, реализованных спикерами Открытого лектория: Дарья Ковальчук, директор по развитию в Музее русского импрессионизма (Москва), Юлия Комшина и Артур Базецков, специалисты по работе с партнерами Музея транспорта (Москва). Эксперты расскажут, как определить спонсорский потенциал события, в чем специфика меценатства в регионах и по каким критериям компании выбирают проекты для сотрудничества.

В ходе дискуссии «Партнерство музея и города» эксперты «Культуры 2.0» обсудят, как город и музей влияют на развитие друг друга, какие задачи можно решить общими усилиями музея и города?

Музей способен изменить культурный код и внешний облик города — преобразить его социокультурную среду. При этом он вынужден соревноваться за посетителя, чтобы стать для горожанина «третьим местом» — не домом и не работой, а тем пространством, в котором кипит социальная жизнь и рождаются смыслы. В то же время более активное взаимодействие с аудиторией может привести музей к более глубокому пониманию своих коллекций и своей миссии.

Может ли музей превратиться в центр местного сообщества, какие музейные практики способствуют изменению городской жизни, как культурные институции улучшают качество жизни вокруг себя — своим видением и опытом поделятся Александр Быченко, создатель Музеев «Альтес Хаус» и «Дом китобоя» (Калининград), Оксана Будулак, арт-критик и основатель проекта PubLab (Красноярск), Анна Берникова, председатель РОО ЭКО «Слобода», руководитель проекта «Басмания» (Москва).

Все мероприятия Открытого лектория «Культура 2.0» бесплатны и транслируются онлайн. Подробная программа и расписание онлайн-трансляций опубликованы на сайте https://culturalforum.ru/culture_2_0, а также в наших социальных медиа:

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