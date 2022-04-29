Ежегодный бизнес-форум и премия в сфере бизнеса «FAIR BUSINESS AWARDS» прошли в Усадьбе Тайны Рублева

21 апреля 2022 года в Усадьбе Тайны Рублева успешно состоялись Ежегодный бизнес-форум и премия в сфере бизнеса «FAIR BUSINESS AWARDS».

«FAIR BUSINESS AWARDS» — это новый формат премии среди бизнесменов, владельцев франшиз, собственников крупного производства, а также индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса.

На бизнес-форуме гости почерпнули разные бизнес-идеи, советы профессионалов, инвесторов и многое интересное и полезное для продвижения бизнеса.

Список спикеров и номинантов возглавили Юрий Левитас, Эвелина Бледанс, Артём Венскель, Надин Серовски, Наталья Козелкова, Сергей Бойцов, Валерий Золотухин, Александра Тарловская, Галина Гулевская, Татьяна Мунн и другие.

На мероприятии присутствовали фотокорреспонденты, видео операторы и СМИ.

Гости дали интервью информационным партнерам мероприятия.

На мероприятии предприниматели заявили о себе и установили важные контакты.

Кроме того гости Премии насладились интересной программой: вкуснейшие фуршет и гала-ужин, шоу иллюзионистов, выступление танцевального коллектива Detali Time -участники телепроектов Новые Танцы на ТНТ и Dance Революция на Первом Канале.

Участники Премии были награждены дипломами, кубками, а так же подарками от спонсоров мероприятия: Фитнес-клуб «ЗЕБРА», БИОНИКА биохакинг, Гастрономические подарки «Николя Тибо», La nostra Italia, Клиника косметологии и дерматологии BL, ООО «Королевская Вода», ООО «Финист Трейдинг», Zefir, BikiniMini, Бренд BAND, Лошадиная сила.

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