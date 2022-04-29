Точка опоры: Фонд Потанина продолжает поддержку российских НКО

Благотворительный фонд Владимира Потанина в ответ на запрос профессионального сообщества запускает новый открытый конкурс «Точка опоры». «Точка опоры» продолжает инициативы Фонда по поддержке ведущих некоммерческих организаций, представляющих и отстаивающих интересы наиболее уязвимых групп населения. В 2020-21 гг., во время пандемии, Владимир Потанин оказал существенную поддержку некоммерческому сектору: Фонд предложил российским НКО и организациям сферы культуры целую линейку грантовых возможностей.

В периоды неопределенности устойчивость таких организаций подвержена дополнительным рискам: растет востребованность их услуг и – одновременно сокращаются или изменяются источники финансирования для обеспечения этих услуг, усложняется доступ к медикаментам, средствам реабилитации, товарам первой необходимости. Поэтому актуальность мер экономической поддержки социально ориентированных НКО, нацеленных на сохранение качества и объема помощи их конечным благополучателям, возрастает. В связи с этим учредитель Фонда Владимир Потанин принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку сектора в рамках нового открытого конкурса. Благодаря этому, а также переформатированию текущего бюджета Фонда Потанина, размер общего фонда конкурса «Точка опоры» составил 450 млн рублей.

«Мы решили поддержать организации, от стабильной работы которых зависит качество жизни наименее защищенных групп. Сегодня НКО столкнулись с рядом трудностей: новые финансовые модели пока формируются, а потребность благополучателей в их услугах растет. Осознавая риски этой ситуации, в начале марта мы предложили нашим действующим грантополучателям более гибкие условия, позволяющие реализовать уже заявленные проекты. А сегодня – запускаем открытый конкурс. Важно, чтобы наши коллеги по некоммерческому сектору знали, что они не останутся один на один с трудностями – Фонд станет партнером, готовым подставить плечо в непростых обстоятельствах», – говорит генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

В конкурсе «Точка опоры» могут принимать участие неправительственные некоммерческие организации – фонды и другие социально ориентированные НКО, расположенные в России и зарегистрированные в соответствии с действующим российским законодательством, которые оказывают подопечным медицинскую помощь, обеспечивают их товарами первой необходимости, предоставляют психологическую и иную поддержку, помогают людям с различными особенностями, ищут, обучают и организуют волонтеров для оказания помощи.

К участию в конкурсе приглашаются организации, подтвердившие прозрачность своей деятельности и качество оказываемых услуг одним из следующих способов: победа в одном из грантовых конкурсов Фонда при отсутствии нарушений, выполнение услуг в рамках возмездного или агентского договора с Фондом, включение в один из списков «100 лучших проектов» Фонда Президентских грантов, верификация одной из онлайн платформ для сбора средств (агрегатора): «Благотворительный сервис на портале mos.ru», «Добро Mail.ru», «Нужна помощь», «СберВместе», «Социальный проект Яндекс “Помощь рядом”».

Средства могут быть использованы на приобретение предметов первой необходимости для передачи их целевым группам (в т.ч. медикаментов, средств ухода, продуктов питания, одежды, обуви, канцелярских и учебных принадлежностей и др.) и специального оборудования, обучение сотрудников организации, литературу и информационную поддержку, оплату работы штатных сотрудников и привлеченных специалистов, создание образовательных и просветительских продуктов, продуктов для фандрайзинга и другие цели. Максимальный размер пожертвования составит 10 млн рублей на период не менее 6 и не более 12 месяцев.

Прием заявок на конкурс будет осуществляться в срок до 16 июня 2022 г.

Комментарии представителей некоммерческого сектора:

Директор Агентства социальной информации, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова:

– Уже третий год некоммерческий сектор нашей страны живет в условиях турбулентности. В то время как поддержка НКО становится все более востребованной со стороны граждан, сами они не всегда могут найти точку опоры и чувство уверенности в завтрашнем дне. И поэтому особенно ценно, что в России за последние годы выросли не только профессиональные и востребованные НКО, но и доноры, которые понимают все сложности ситуации и приходят на помощь. Уже два года тон такой поддержке задает Благотворительный фонд Владимира Потанина, который, безусловно, является лидером среди негосударственных организаций, системно помогающих НКО. Логично и отрадно, что Фонд не останавливается на достигнутом и в эти сложные времена вновь объявляет конкурс для ведущих системообразующих социально ориентированных организаций.

Директор АНО «Центр «Благосфера» Наталья Каминарская:

– Появление такого конкурса для НКО, работающих с наиболее уязвимыми категориями благополучателей – очень важный знак для всего некоммерческого сектора. Это знак того, что крупные доноры готовы отвечать на потребности разных НКО и разделяют ответственность за ту деятельность, которую поддерживали в прошлые периоды. Участники профессиональной дискуссии, состоявшейся недавно в «Благосфере» в День мецената и благотворителя, отмечали, насколько важна сегодня солидарность всех игроков благотворительного сектора, как важно видеть готовность, в том числе доноров, реагировать на изменяющуюся ситуацию. Я рада, что Фонд Потанина мобильно и быстро реагирует на эту ситуацию, давая надежду многим НКО на устойчивость и помощь своим подопечным.

Генеральный директор Фонда Президентских грантов Илья Чукалин:

– Конкурс не просто своевременный, он в определенном смысле спасительный, с внушительным грантовым фондом. Ресурсов некоммерческому сектору в пандемию уже серьезно не хватало, а сейчас состояние даже сложно охарактеризовать: запросы к общественным структурам выросли кратно. Очень хотелось бы, чтобы и другие российские бизнесмены, несмотря на все сложности, нашли бы возможность также поддержать работу некоммерческих организаций, волонтеров. Еще хотелось бы отметить институциональную значимость принятия Фондом Потанина верификации заявителей другими платформами – это вклад в развитие института репутации в некоммерческом секторе.

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