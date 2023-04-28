28 апреля в Музее Москвы откроется новая выставка проекта «Москва без окраин», посвященного исследованию и репрезентации отдельных районов столицы. На этот раз команда музея обратилась к топониму Фили, представленному на современной карте города двумя районами — Филевский парк и Фили-Давыдково.

Филевский парк зимой, 1960–62 гг. Фотографии из архива жителя района Андрея Карпухина собраны для проекта «Парк моей бабушки». Предоставлено Дмитрием Дворецким

Дети отправляются в пионерский лагерь «Озёры» на автобусах ЗИС-154 от ДК Горбунова, 1960-е гг. Предоставлено Александром Кузнецовым

Яков Бродский, 1940 г. В селе Мазилово Кунцевского района. Негатив. Коллекция Музея Москвы

Яков Бродский, 1935 г. В селе Мазилово Кунцевского района (сегодня часть районов Фили-Давыдково и Филевский парк). Коллекция Музея Москвы

Наум Грановский, 1958 г. Новое жилое строительство в 58-м квартале Фили-Мазилово (сегодня часть районов Фили-Давыдково и Филевский парк). Коллекция Музея Москвы

Лейтмотивом выставки «Москва без окраин. Фили» стал ландшафт. Филевское междуречье — долины и склоны, ритм которым с одной стороны задает Москва-река, а с другой — Сетунь. В 1960-х годах эта территория стала полноценной частью города и по сей день прирастает новыми кварталами и продолжает сохранять островки природы. Местная история передается из уст в уста и тщательно фиксируется краеведами, которые объединяются вокруг библиотек — самых значимых и активных культурных центров Филей. Устные истории, рассказанные горожанами, и прошедшие экспертизу краеведов и сотрудников Музея Москвы, легли в основу экспозиции.

На выставке можно будет узнать о Государственном космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева, заводе «Рубин», Филевском парке, Храме Покрова Пресвятой Богородицы, регбийном клубе «Фили», Дворце культуры имени Горбунова и других известных местах, проследить развитие районов по фотографиям и фрагментам кинофильмов разных лет и почувствовать аромат Филей, разработанный московским парфюмером Александрой Глюк.

По традиции, на выставке будет много необычных экспонатов и причудливых комбинаций из предметов и историй: украшения XII–XVI веков из коллекции Музея Москвы; эскизы спортивной формы, которую делили между собой регбийная и хоккейная команды; видеокассеты с пиратскими записями кинофильмов, приобретенные на Горбушке в 1990-х; кормушка для филевских синичек, созданная сотрудниками библиотеки; кастрюля-скороварка и макет ракеты-носителя «Протон», которые изготавливали на одном производстве и многое другое.

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