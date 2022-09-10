Факультет искусств МГУ им. М.В. Ломоносова поздравил Евгению Васильеву (EVA) с её новым арт-проектом в Уфе

Факультет искусств МГУ им. М.В. Ломоносова поздравил художника Евгению Васильеву (EVA) с её новым арт-проектом «Время и вечность», открытие которого состоится в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова с 13 сентября 2022 г.

«В Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова открывается выставка выпускницы аспирантуры факультета искусств художницы Евгении Васильевой (EVA) «Время и вечность». Поздравляем Евгению с новым выставочным проектом», — говорится на сайте.

Ценителям искусства напомним, что 13 сентября 2022 г. Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова при поддержке Факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, Министерства культуры Республики Башкортостан, Научно-исследовательского музея академии художеств в Санкт-Петербурге представляет выставку «Время и вечность» художника Евгении Васильевой (EVA), которая обращается к теме взаимодействия понятий времени и вечности и их роли в жизни человека, творчестве и духовности.

«Время и вечность» — это выставка о личных переживаниях автора во время безвременья. Выставка будет проходить до 13 ноября 2022 г.

«Искусство помогает нам делать мир лучше, осознавать действительность и думать о вечных ценностях, а не о сиюминутных задачах. Оно помогает нам следовать христианским ценностям и помнить о главном: о нашем назначении на Земле», — отметила Евгения Николаевна Васильева в преддверии открытия.

Фото – Дмитрий КИСИЛЕВ

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