Фантастический боевик «Идентификация»: смотреть или не смотреть?

По сюжету главный герой фильма Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что у него стёрта память, а в его мозг встроен биочип, позволяющий напрямую подключаться к компьютерным устройствам. Герой начинает собственное расследование и выясняет, что он согласился на участие в эксперименте ради дочери, которая находится в смертельной опасности. Параллельно охоту на Леона начинают торговцы нелегальным оружием, чтобы заполучить новейшую технологию. Теперь герой должен разобраться, где правда, а где ложь, чтобы спасти свою дочь.

Главную роль в картине, созданной в стиле киберпанк, исполнил Антон Пампушный, звезда фильма «Балканский рубеж». Также в картине сыграли Евгений Сидихин («Обитаемый остров», «Бандитский Петербург», «Мама, не горюй»), Антон Лаврентьев («Инсомния», проект «Орел и решка. Шопинг», шоу «Голос»), Виктория Агалакова («Нулевой пациент», «Эпидемия», «Ёлки»), Анастасия Резник («Капельник», «Непослушная», «Конец света») и др.

Режиссёр Серик Бейсеу участвовал в работе над такими фильмами как «Салют-7» и «По щучьему велению», а также сериалами «Урок» и «Золотое дно».

Серик Бейсеу отмечает, что благодаря активному развитию технологий сюжет «Идентификации» уже не кажется чем-то экстраординарным: «Наш герой просыпается в мире продвинутых технологий с полностью очищенной информацией о себе и с вживлённым чипом, дающим определенные способности. Сейчас подобный сюжет для современного мира практически не является научной фантастикой. В недалёком будущем надо будет думать над тем, как человечество будет справляться со стремительно развивающимися технологиями и с тем, какие последствия нас ждут».

По словам режиссера, «Идентификация» запомнится зрителям не только интригующим сюжетом, но и захватывающими экшен-сценами, которые Антон Пампушный отыгрывал самостоятельно. Перед съёмками он тренировался с боевыми хореографами, которые продумывали постановочные драки до мелочей. Кроме того, в картине приняли участие люди с настоящими биомеханическими протезами, а также косплееры, специализирующиеся на киберпанк-стилистике.

При этом создатели обещают и увлекательную романтическую линию. «Нашей задачей было, чтобы экшен воспринимался не как бессмысленный аттракцион, а как попытка выжить, победить ради кого-то, спасти близких и помочь человечеству», — подчеркивает Бейсеу.

Производство компании KD Studios.