VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноФантастический боевик «Идентификация»: смотреть или не смотреть?

Фантастический боевик «Идентификация»: смотреть или не смотреть?

editor
By editor
81
идентификация
Фото © пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

По сюжету главный герой фильма Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что у него стёрта память, а в его мозг встроен биочип, позволяющий напрямую подключаться к компьютерным устройствам. Герой начинает собственное расследование и выясняет, что он согласился на участие в эксперименте ради дочери, которая находится в смертельной опасности. Параллельно охоту на Леона начинают торговцы нелегальным оружием, чтобы заполучить новейшую технологию. Теперь герой должен разобраться, где правда, а где ложь, чтобы спасти свою дочь.

Главную роль в картине, созданной в стиле киберпанк, исполнил Антон Пампушный, звезда фильма «Балканский рубеж». Также в картине сыграли Евгений Сидихин («Обитаемый остров», «Бандитский Петербург», «Мама, не горюй»), Антон Лаврентьев («Инсомния», проект «Орел и решка. Шопинг», шоу «Голос»), Виктория Агалакова («Нулевой пациент», «Эпидемия», «Ёлки»), Анастасия Резник («Капельник», «Непослушная», «Конец света») и др.

Режиссёр Серик Бейсеу участвовал в работе над такими фильмами как «Салют-7» и «По щучьему велению», а также сериалами «Урок» и «Золотое дно».

Серик Бейсеу отмечает, что благодаря активному развитию технологий сюжет «Идентификации» уже не кажется чем-то экстраординарным: «Наш герой просыпается в мире продвинутых технологий с полностью очищенной информацией о себе и с вживлённым чипом, дающим определенные способности. Сейчас подобный сюжет для современного мира практически не является научной фантастикой. В недалёком будущем надо будет думать над тем, как человечество будет справляться со стремительно развивающимися технологиями и с тем, какие последствия нас ждут».

По словам режиссера, «Идентификация» запомнится зрителям не только интригующим сюжетом, но и захватывающими экшен-сценами, которые Антон Пампушный отыгрывал самостоятельно. Перед съёмками он тренировался с боевыми хореографами, которые продумывали постановочные драки до мелочей. Кроме того, в картине приняли участие люди с настоящими биомеханическими протезами, а также косплееры, специализирующиеся на киберпанк-стилистике.

При этом создатели обещают и увлекательную романтическую линию. «Нашей задачей было, чтобы экшен воспринимался не как бессмысленный аттракцион, а как попытка выжить, победить ради кого-то, спасти близких и помочь человечеству», — подчеркивает Бейсеу.

Производство компании KD Studios.

Предыдущая статья
Завершились съёмки документального сериала «АРТ – это Я»
Следующая статья
Коллекцию раритетов участника Первой и Второй мировых войн передали в Музей Победы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru