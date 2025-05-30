Историческая драма «Константинополь» станет сериалом открытия фестиваля «Пилот»

В основу исторической картины «Константинополь» (ранее известной под названием «Изгои») легли события начала 20-х годов XX века. Зритель увидит, какой опасности подвергались русские эмигранты в Константинополе и как пытались выжить среди беженцев-соотечественников. Оставшись без средств к существованию, они были вынуждены вступить в смертельную схватку с городом, местными бандами и даже друг с другом.

Проект «Константинополь» станет сериалом открытия седьмого фестиваля «Пилот», который пройдет в Иваново в июне 2025 года.

Авторами сценария выступили Алексей Мизгирев, Анастасия Максимова и Владлен Максимов. Продюсируют проект Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева, кресло режиссера-постановщика занял Сергей Чекалов. Производством сериала занимается компания «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин. В сериале также снялись Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Азамат Нигманов, Лера Горин, Дирк Мартенс, Бен Пух, Мартин Джон Кук, Глеб Шевнин и другие.

Съемки сериала прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Улицы азербайджанской столицы стали декорациями для событий, происходящих в Константинополе. На площадке работали исторические и военные консультанты.

После поражения в Гражданской войне белые бегут из страны, спасая свои жизни. Среди беженцев и наш главный герой – Сергей Нератов – сломленный полковник, потерявший на войне не только армию, но и жену с детьми.

Прибыв в Константинополь, принципиальный офицер сталкивается с совершенно чуждым и часто враждебным ему миром, как и сотни других беженцев. Чтобы отстоять у турецкого правительства и оккупационных властей Антанты право соотечественников на достойную жизнь, Нератову приходится противостоять сначала местным бандитам, а потом и всей оккупационной власти города.

Главные роли в проекте исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин.