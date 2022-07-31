Fardi выпустил новый клип «Юго-Запад» — аутентичное стрит-видео о криминальных буднях неблагополучных районов. Это экранизация саундтрека к сериалу «ЮЗЗЗ», где Фарди Самедов (настоящее имя артиста) дебютировал как актер и исполнил роль Османа, фактурного бандита и правую руку лидера ростовской ОПГ. Режиссером клипа выступил Аргам Айрапетян.

Интересный факт: на съемки сериала «ЮЗЗЗ» режиссера Стаса Иванова вдохновил клип Fardi «СНГ», после чего он предложил артисту роль.

Сериал «ЮЗЗЗ» вышел в конце мая этого года на платформе Premier. В нем рассказывается о криминальной жизни юго-западного района Ростова-на-Дону. В сериале снялись Гела Месхи, Мария Машкова, Кузьма Котрелев, Антон Кузнецов, Мария Мацель и Дмитрий Чеботарёв. Режиссер — Стас Иванов.

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