АЛЬБУКЕРКЕ (США): Главным героям сериала «Во все тяжкие» установили бронзовый памятник

На церемонии открытия 29 июля присутствовали Брайан Крэнстон, Аарон Пол, а также сыгравший Хэнка Шрейдера Дин Норрис и создатель сериала Винс Гиллиган. В конференц-зале заметили и актёров из спин-оффа «Лучше звоните Солу» Рэй Сихорн, Майкла Мэндо и Патрика Фабиана вместе с соавтором Питером Гулдом. Статуя изображает в бронзе актеров Крэнстона и Пола в образе персонажей сериала — Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. Они стоят рядом друг с другом.

© Sam Wasson/Getty Images

По информации Entertainment Weekly, памятники весят 500 фунтов (226,7 кг). Их изготовил скульптор Тревор Гроув, а компания Sony Pictures Television подарила городу.

Напомним, что сериал «Во все тяжкие» выходил на телеканале AMC с 2008 по 2013 год. В настоящее время подходит к концу показ сериала «Лучше звоните Солу», приквела «Во все тяжкие», действие которого, также происходит в Альбукерке.

Интересно и то, что в настоящее время начались съемки российского сериала «Убить Риту», который, скорее всего, можно будет назвать по праву «Breaking Bad» по-русски!

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