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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фэнтези-фильм «Чертов камень» сняли в духе популярных сериалов «Очень странные дела» и «Пищеблок»

editor
By editor
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чертов камень
Фото © кинокомпания «Лайтхаус фильм»

По сюжету пятеро подруг отправляются на велопрогулку в окутанный тайнами заповедник. Во время путешествия школьницы переходят дорогу черному колдуну, который переносит их в волшебный лес. Чтобы выбраться из западни, подруги должны объединить свои усилия и противостоять силам зла. Удастся ли девчонкам разгадать тайну леса и победить темных колдунов?

Фильм впечатлит любителей приключенческих фэнтези-сериалов про школьников, которые борются с нечистью. Помимо «Очень странных дел» и «Пищеблока», в списке референсов – нашумевшие сериалы «Ривердэйл», «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Уэнсдей».

Режиссер картины Арсений Гончуков известен в качестве автора и шоураннера первого в России веб-сериала «Район тьмы». Его фильм «Сын» получил Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу» в основной конкурсной программе «Игровое кино. Осенние премьеры».

«Я думаю, кино все скажет за нас. Мы много работали и очень старались — снимали эффектно, красиво, изобретательно. Наши актеры выложились на полную, — отметил Арсений Гончуков. — Мы очень надеемся, что фильм доберется до зрительского сердца и тронет души — и взрослых, и главное — детей. Ведь мы работали для них. Захватывающая история и эмоции людей, сидящих перед экраном — самое главное в кино». 

Роли в «Чертовом камне» исполнили народный артист России Валерий Кухарешин («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Галина Стаханова («Елки 2», «Ночной дозор»), а также молодые восходящие звезды Александрина Олексюк («Плейлист волонтера», «Внутри убийцы»), Афина Лукиди («Плакса»), Иван Рысин («Инсомния») и другие. Сценаристом и генеральным продюсером фильма выступил Рафаэль Ахмадуллин.

Всероссийская премьера картины состоялась в прошлом году на Московском международном кинофестивале. Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил, что «Чертов камень» сделан в одном из самых редких жанров: «Это фильм для детей и подростков, фильм для семейной аудитории. Несмотря на успехи наших сказок, этот продукт всё ещё остаётся дефицитным. В жанре фантастика и фэнтези у нас на 100 самых кассовых фильмов в прокате всего 6 российских картин. Но российская киноиндустрия шаг за шагом приближается к тому, чтобы и в этом жанре взять инициативу на собственном рынке в свои руки. Картина «Чёртов камень» учит зрителей внимательно смотреть по сторонам и чувствовать дыхание истории в каждой улочке, в каждом здании, в каждой трещинке, понимать, что у всего есть причина и следствие».

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