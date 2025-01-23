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Балет Большого театра «Спящая красавица» вернется на киноэкраны

editor
By editor
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спящая красавица - балет
Сцена из балета «Спящая красавица». Фото © Елена Фетисова

Балет на музыку Петра Чайковского «Спящая красавица» – шедевр мирового балетного искусства по всеми любимой сказке Шарля Перро. Впервые он был показан на сцене Мариинского театра в хореографии Мариуса Петипа в 1890 году. В записи зрители увидят версию постановки в хореографической редакции Юрия Григоровича (балетмейстер возобновления – Регина Никифорова). Вместе с тем на сцену возвращаются костюмы и сценография художника Симона Вирсаладзе. Партию принцессы Авроры исполнит прима-балерина Большого театра Елизавета Кокорева, а партию принца Дезире – премьер Большого театра, заслуженный артист России Артем Овчаренко. За дирижерским пультом – маэстро Валерий Гергиев.

Запись киноверсии в хореографической редакции Юрия Григоровича велась с Исторической сцены Большого театра в высококачественном сопровождении 14 камер. Благодаря многокамерной съёмке, профессиональному подходу к производству и высокому качеству записей гости кинотеатров смогут в полной мере насладиться шедевром хореографии великого Мариуса Петипа в исполнении Елизаветы Кокоревой и Артема Овчаренко под бессмертную музыку Петра Чайковского, зрителям также представится возможность рассмотреть детали костюмов и масштабные театральные декорации художника Симона Вирсаладзе крупным планом, даже ближе, чем из кресел в партере.

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