Фэнтези-триллер Майка Омера «Фейри-профайлер»

В издательстве «Inspiria» вышла первая книга фэнтезийного цикла Майка Омера, которую он написал под псевдонимом Алекс Риверс в соавторстве с К.Н.Кроуфордом — популярным автором фантастического жанра. «Фейри-профайлер» — городской фэнтези-триллер об агенте ФБР Кассандре Лидделл, которая прибывает из Америки в Лондон расследовать серию странных убийств, в чём-то подражающих Джеку Потрошителю, державшему в страхе весь Лондон во второй половине 1888 года.

Майк Омер всегда увлекался чтением и написанием фэнтези, но, создавая свои остросюжетные романы, отошёл от жанра и вернулся к нему в 2016 году, предложив К.Н.Кроуфорду сотрудничество. Результатом стали четыре книги серии о фейри-профайлере. Написанные до цикла о Зои Бентли, принесшем ему мировую известность, они содержат все его фирменные особенности: закрученный острый сюжет, динамичное повествование и ярких харизматичных персонажей.

Кассандра Лидделл — опытный профайлер ФБР, но коллеги из Лондона с недоверием относятся к чужестранке из-за океана. Тем не менее, составить портрет убийцы и помочь расследованию — ее работа. Но в ходе его она понимает, что за преступлениями стоит не обычный маньяк, а чистокровный фейри. Он неуловим для полиции, но только не для Кассандры, которая и сама наполовину фейри и обладает магическими навыками. Однако расследование не всегда идёт так, как надо, и в какой-то момент Кассандра становится главной подозреваемой. Теперь ее главная задача — опередить хитрого и неуловимого противника и снять с себя все подозрения.

Майк Омер — признанный автор остросюжетной литературы, ужасов и фэнтези, в прошлом журналист и разработчик игр. Его книги переведены более чем на 14 языков и разошлись тиражом более миллиона экземпляров. Его новинки постоянно попадают в список бестселлеров New York Times и Washington Post. Мировую известность Омеру принёс цикл о профайлере Зои Бентли. В 2020 году стал лауреатом премии «Выбор читателей LiveLib» за детектив «Внутри убийцы» и премии «Русский детектив» в номинации «Лучший иностранный детектив».