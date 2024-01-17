О романе Лены Аляскиной «Будешь ли ты грустить, если Бетельгейзе взорвётся?»

Астрономы уверяют нас, что взрыв сверхновой звезды Бетельгейзе в силу удаленности не угрожает жизни землян, а само название переводят как «плечо (или рука) Близнеца». Именно это двойственное, почти мистическое, ощущение возникает при прочтении книги Лены Аляскиной «Будешь ли ты грустить, если Бетельгейзе взорвётся?», где люди живут и умирают, любят и ненавидят, верят в будущее и хоронят прошлое, а главное – ищут родственную душу на земле в попытке восстановить связь с космосом и возродиться друг в друге.

Роман – кинематографический, атмосферный. Перед глазами читателя – укрытый во льдах город Анкоридж, штат Аляска – под звездным куполом неба…

Как много надежд и мечтаний внушают звезды, как мало одной жизни, чтобы постичь хотя бы частичку Вселенной, хотя бы одно созвездие из миллиардов звезд над головой!

Уэйн Фрост, студентка кафедры астрономии Анкориджского Университета, незадолго до своего двадцать первого дня рождения узнаёт, что страдает сердечной недостаточностью и без операции не проживёт и полугода.

Миша Морозов страдает депрессией и тревожным расстройством: «Ты как бомба замедленного действия. Ты терпишь, но однажды просто не выдержишь и взорвёшься, убив всех своими осколками». Каково это – любить человека, который презирает и ненавидит даже себя самого?

И между ними мир, полный будущего: студенческие вечеринки и танцевальная студия, постеры звездного неба на стене в спальне и виниловые пластинки, аромат от нецветущих жасминов (и поцелуев) в воздухе.

«Всё однажды было цветными пятнами на ровном лице сине-зелёно-белой планеты, было время, когда каждое мгновение её мыслей принадлежало облакам и планетным плеядам, пушистым тучам-нимбам, оглаживающим чужую голову до асфальтовых одеял, Мише и космосу, космосу и Мише, Мише и…

… и над ним было только небо, потому что над ним всегда было только небо…»

И мир, полный прошлого, где «рыться можно бесконечно долго», но так и не отыскать самих себя на пути во времени. Развод родителей и разрушение семьи, тяжёлый переезд, нездоровые отношения, повлёкшие за собой проблемы с самовосприятием, смерть общего друга... И даже побег к морю – как к источнику бытия оказывается обманчивым спасением.

В книге Лены Аляскиной ощущаются эмоции и кинофильма «Достучаться до небес», и не менее печального романа Айрис Мердок «Море, море», где будущее невозможно, а прошлое не способно отпустить.

И потому Божественной встречей, чудом избавления и прощения становится маленькая девочка Мелисса, которую Уэйн встречает на символическом мосту между жизнью и смертью – в больнице. Мелисса видит призраков и верит в Бога. Она тоже скоро умрет и бесконечно любит жизнь, как и Уэйн. И отдает ей свое полное любви сердце.

«Мне хотелось стать красивой и трагичной историей… Быть метафорой», – говорит Мелисса.

Смогут ли герои постичь великую тайну воскрешения, ведь и сама Библия суть метафора, будет ли у них шанс на новую жизнь – решать читателю.

«Будешь ли ты грустить, если Бетельгейзе взорвётся?» как и многие серьезные романы – книга с открытым финалом, чтобы каждый из нас нашел ответы на самые важные вопросы: о хрупкости и красоте мира вокруг, о ценности и неповторимом смысле каждой прожитой жизни на земле.