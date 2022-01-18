Фестиваль «Декабристские вечера» завершил работу

13 января 2022 года, в канун Старого Нового года, состоялось закрытие фестиваля «Декабристские вечера», который проходил в Кафедральном соборе на протяжении месяца. В начале юбилейного года отечественного джаза – столетия со дня, как эта музыка появилась в России – прошло выступление самого молодого джазового оркестра нашей страны.

Ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна представил музыку Андрея Петрова, Микаэла Таривердиева, Александра Зацепина, Геннадия Гладкова из советских кинофильмов в авторской обработке известного саксофониста, композитора и дирижера Георгия Гараняна.

– Ансамбль «Мелодия» распался в 90-е, — рассказывает Нелли Гаранян, вдова Георгия Арамовича, — и Георгий его возродил, потому что очень хотел, чтобы эта музыка находила новых слушателей. В том числе благодаря джазовому звучанию. Пережив распад и возрождение, ансамбль «Мелодия» остался оркестром блестящих солистов, и это было очевидно на концерте 13 января. Дмитрий Кондрашов (саксофон), Родион Гоборов (фортепиано), Александр Иванов (ритм-секция), Овагем Султанян (саксофон) продемонстрировали свое мастерство в импровизациях. А вокальные партии в мелодиях «Ландыши», «А снег идет», «Я тебя подожду», исполнила лауреат Montreux Jazz Festival Юлиана Рогачева. Зал узнавал их с первых нот, благодаря артистов горячими аплодисментами.

Уже пять лет фестиваль «Декабристские вечера» остается верным своей задаче – представить на одной сцене синтез разных стилей и жанров. В этом году на нем звучали музыка, поэзия, художественное слово, а участниками стали народная артистка России Светлана Крючкова, группа OQJAV, актер Владимир Кошевой, поэт Вера Павлова и другие знаменитости.

Ниже мы публикуем видеозапись онлайн-трансляция закрытия фестиваля.

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