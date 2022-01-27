Варвара и Александр Добронравов перезапустили «Безнадёгу»

Исполнители выпустили в дуэте песню «Безнадёга», которая впервые прозвучала в юбилейном концерте Ларисы Рубальской в Крокус Сити Холле 15 января 2022 года. Ранее Варвара и Александр Добронравов не сотрудничали, песня «Безнадёга» — это их первая совместная музыкальная работа.

Автором музыки является сам Александр Добронравов: «С Варварой мы дружим очень давно и мечтали записать что-то совместное. Так случилось, что мой хит 1990 года, за который я получил «Песню года», подошел нам, как нельзя кстати. Варвара влюбилась в «Безнадёгу». Мы нашли ту самую органику и в дуэте дополняем друг друга».

Несмотря на то, что «Безнадёге» исполнилось 32 года, актуальности она не теряет и по сей день. Композиция авторства Ларисы Рубальской и Александра Добронравова повествует о сложном периоде в жизни двух влюбленных, но у каждого слушателя, есть возможность примерить историю песни на себя с другой, своей стороны.

С 27 января песня доступна на всех цифровых площадках.

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