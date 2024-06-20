РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииСЗФОШлюпочный поход Музея Мирового океана достиг своего «экватора»

Шлюпочный поход Музея Мирового океана достиг своего «экватора»

editor
By editor
52
калининград - шлюпочный поход

Для большинства участников шлюпочного похода «Путь к океану» этот день стал особенным. Ведь ранним утром они вышли в открытую акваторию Куршского залива и смогли на практике применить теоретические знания по морской навигации. Створные знаки, приёмные буи, фарватеры – с этой сложной флотской терминологией им пришлось столкнуться воочию.

Порядка ста километров водных путей Калининградской области за плечами. На берегу Куршского залива участников похода встретил Старый маяк и свои двери впервые распахнула научно-экспедиционная база, строительство которой Музей Мирового океана практически завершил накануне.

Приветствовать путешественников прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он познакомился с каждым экипажем, поинтересовался у ребят, какие навыки они получили и готовы ли связать свою жизнь с флотом. Особенно значимым, по его словам, является то обстоятельство, что в походе принимают участие ребята из других субъектов нашей страны и братской Республики Беларусь.

«Каждый наш поход – это не просто морская школа, физическая и теоретическая подготовка, это еще и урок самодисциплины и выдержки, возможность найти новых друзей, построить планы на будущее. Не сомневаюсь, что опыт, полученный здесь, знания и навыки станут для вас полезными. Когда во взрослой жизни придется столкнуться с «штормами», вы вспомните преодоление трудностей, пережитые в походе, наставления ваших капитанов и командиров, будете черпать вдохновение в своих воспоминаниях о нашем прекрасном регионе и старом маяке в Заливино», – отметил в приветственной речи генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Денис Миронюк. Он представил врио губернатора научно-экспедиционную базу, проект по оборудованию которой в этом году поддержало также Русское географическое общество, познакомил с комплексом маяка и экспозицией в домике смотрителя.

Алексей Беспрозванных отметил, что Правительство региона и впредь будет поддерживать проекты музея.

Предыдущая статья
Деревенская ведьма, городской колдун, психиатр, телепат: ТНТ раскрывает участников первого мистического реалити «Место силы»
Следующая статья
Низамутдинова Юлия

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru