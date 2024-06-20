Шлюпочный поход Музея Мирового океана достиг своего «экватора»

Для большинства участников шлюпочного похода «Путь к океану» этот день стал особенным. Ведь ранним утром они вышли в открытую акваторию Куршского залива и смогли на практике применить теоретические знания по морской навигации. Створные знаки, приёмные буи, фарватеры – с этой сложной флотской терминологией им пришлось столкнуться воочию.

Порядка ста километров водных путей Калининградской области за плечами. На берегу Куршского залива участников похода встретил Старый маяк и свои двери впервые распахнула научно-экспедиционная база, строительство которой Музей Мирового океана практически завершил накануне.

Приветствовать путешественников прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он познакомился с каждым экипажем, поинтересовался у ребят, какие навыки они получили и готовы ли связать свою жизнь с флотом. Особенно значимым, по его словам, является то обстоятельство, что в походе принимают участие ребята из других субъектов нашей страны и братской Республики Беларусь.

«Каждый наш поход – это не просто морская школа, физическая и теоретическая подготовка, это еще и урок самодисциплины и выдержки, возможность найти новых друзей, построить планы на будущее. Не сомневаюсь, что опыт, полученный здесь, знания и навыки станут для вас полезными. Когда во взрослой жизни придется столкнуться с «штормами», вы вспомните преодоление трудностей, пережитые в походе, наставления ваших капитанов и командиров, будете черпать вдохновение в своих воспоминаниях о нашем прекрасном регионе и старом маяке в Заливино», – отметил в приветственной речи генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Денис Миронюк. Он представил врио губернатора научно-экспедиционную базу, проект по оборудованию которой в этом году поддержало также Русское географическое общество, познакомил с комплексом маяка и экспозицией в домике смотрителя.

Алексей Беспрозванных отметил, что Правительство региона и впредь будет поддерживать проекты музея.