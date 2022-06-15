Фестиваль «Органные вечера в Кусково» объединит джаз и барокко

Что общего между музыкой европейского Барокко и потомков рабов, вывезенных из Африки?

Программа «Настроения. Барокко & Джазовые импровизации» опровергает мнение о неприкосновенности традиций трехсотлетней давности. В инструментальной музыке последнего столетия джазовая импровизация нашла место даже в музыке для органа, которая со времён Баха считалась священным храмом искусства.

В концерте Владислава Светлова (саксофон) и Марии Макаренко (орган) представлены, на первый взгляд, полярно противоположные стили. На полюсе барочной классики находится органное творчество Баха и его старшего современника И. Фишера. Их сочинения соседствуют со свободной импровизацией в джазовых композициях на известные темы Р. Бонайтона, Ж. Космы, П. Дезмонда и популярных сочинениях Дж. Гершвина.

Владислав Светлов – саксофон

Мария Макаренко – орган

Когда? 15 июня, 19:00.

Подробная программа: www.organconcert.ru

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