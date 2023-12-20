Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities отмечен двумя престижными наградами в области цифровых инноваций. Премия «Digital Leaders» в категории «Цифровой инклюзивный проект года» в области AR/VR решений и премия «Время инноваций» в категории «Событийный проект года» в области VR/AR технологий вновь подтверждают влияние и значимость данного события в мире цифрового искусства и инноваций.

Фестиваль в этом году впервые прошел полностью в цифровом формате, в метавселенной, где арт-объекты были созданы для фестиваля, чтобы сразу существовать в двух средах – мета- и AR-формате. Таким образом, каждый гость фестиваля мог не только наблюдать их в цифровой среде, но и перенести с помощью мобильного телефона в окружающее пространство своего города.

Следуя миссии фестиваля, направленной на объединение экспертов, художников и технологов, Rosbank Future Cities разработал концепцию «Гастрономический код: ответственное потребление в цифровом завтра», исследуя влияние отношения к еде на будущее и экосистему.

Участники фестиваля, в числе которых художники-победители, представили свои работы в метавселенной, создавая цифровые арт-объекты, отражающие цикл производства, упаковки, распределения, потребления и утилизации продуктов на различных уровнях. Виртуальный город будущего, созданный организаторами в стратегическом партнерстве с Росбанком, стал пространством для инноваций и исследований.

Елена Кожадей, директор департамента рекламы и коммуникаций Росбанка, отметила: «Фестиваль Rosbank Future Cities — это место инноваций, где сочетаются технологии метавселенной и дополненной реальности. Это не просто рядовое событие, а целое путешествие в новый мир, в котором мы не только наблюдаем за изменениями, но и являемся катализатором этих перемен. Наш банк гордится своим вкладом в развитие темы ответственного потребления, в том числе через поддержку таких инновационных проектов. Мы убеждены, что ответственное потребление – это не только финансовая стабильность, но и вдохновение, информированность и технологические достижения. Наши фестивали создают уникальное пространство, где идеи и инновации в сфере устойчивого потребления становятся доступными для каждого».