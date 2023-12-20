Более 100 школ стали партнерами Музея Победы

К долгосрочной программе «Школьный музей Победы» с 1 марта присоединилось 118 школ из 38 регионов России. Всего же с момента запуска программы в 2019 году участниками проекта стали 1702 школьных музея из 88 регионов страны, а также Республик Беларусь и Казахстан.

Самым активным регионом стала Воронежская область – 28 учебных заведений области выразили желание стать партнерами главного военно-исторического музея страны. Из Москвы и Московской области, а также Донецкой Народной Республики пришло по 13 заявок, и 10 – из Пензенской области.

«Несколько школьных музеев, подавших заявки в программу этой осенью, открылись только в мае-июне 2023 года, поэтому у них нет особых достижений – дипломов и грамот, но есть большое желание работать, развиваться, делать большие дела. Таким педагогам и активистам мы особенно рады», – рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Одна из заявок – из Республики Казахстан. В городе Алматы в школе №32 Музей боевой и трудовой славы начал работу в 2014 году, в год 60-летия школы. В 2019 году музей был единственной в Алматы площадкой проведения исторического «Диктанта Победы». В этом году активисты музея уже в пятый раз писали «Диктант Победы». Ученики школы принимают активное участие в российских и международных музейных акциях, а теперь образовательное учреждение присоединилось к программе «Школьный музей Победы».

«В этом году в школах стали появляться экспозиции, посвященные специальной военной операции и ее участникам. Их делают в логической параллели с Великой Отечественной войной, таким образом продолжая образ солдата – защитника Родины. Конечно, таких музеев и экспозиций больше в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках. Однако поскольку среди участников СВО есть уроженцы различных регионов, то об их подвигах также рассказывают в школах, где они учились», – добавила Елена Слесаренко.

Долгосрочная программа «Школьный музей Победы» позволяет создать единое пространство, участники которого обмениваются опытом и получают знания о новых формах работы.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и смогут войти в рейтинг лучших школьных музеев страны.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.