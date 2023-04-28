28 апреля открывается выставка-архив шелкографской мастерской «Московская Студия» за период 1989-2001 годы.

Работа художника Виктора Пивоварова

«Шелкография. Архив одной папки» — проект о визуальной истории развития шелкографской мастерской «Московская Студия» через работы и документальные материалы за период 1989-2001 года. Выставка подготовлена мастерской Ferrum Print Lab.

«Московская Студия» возникла в 1991 году по инициативе двух художников — Денниса О’Нила и Бориса Бельского. Мастерская стала одной из первых студий авторской ручной шелкографической печати в России, главной задачей которой была популяризация техники среди отечественных художников.

Шелкография в России существовала и до появления «Московской Студии», но скорее в экспериментальных или промышленных форматах. Изменения, происходившие в силу технологического прогресса и доступности материалов на Западе в 70-е годы, только в начале 90-х начинают отражаться в произведениях российских художников. Этот процесс был связан с возможностью сотрудничать и работать в зарубежных студиях печати. Однако, именно «Московская Студия» положила начало развитию техники шелкографии среди профессионального художественного сообщества на территории страны.

Базовым принципом работы теперь являлось стирание границы между мастером печати (человеком, владеющим техническими знаниями и осуществляющим непосредственную печать произведений) и автором (тем, кто приходит в мастерскую для создания своего произведения) — выстраивается правильная коммуникация между ними. Еще одним ключевым фактором стала свобода в реализации задуманных проектов. Не существовало жанровых или стилистических ограничений: интерес «Студии» заключался в создании уникальных художественных произведений, выполненных в материале. За время существования «Московской Студии» в ней работали: Юрий Аввакумов, Александр Бродский, Вера Хлебникова, Андрей Логовин, Айдан Салахова, Игорь Макаревич, Александр Джикия, Андрей Бартенев, Павел Пепперштейн, Валерий Орлов, и многие другие. Через призму шелкографской техники на базе «Студии» создавался архив различных художественных точек зрения, повлиявший на современное шелкографское искусство страны и мира.

Марк Бер, художник, куратор:

– Архивация — универсальная аккумуляция визуальной информации. В архив попадает весь спектр воспоминаний. Его демонстрация в мастерской шелкографии — это подтверждение имевшей место художественной тенденции, начиная от знаковых произведений, являющихся отражением рассматриваемого периода, и заканчивая фотографиями, записями. Архив не оценивается по степени важности объектов, которые он включает, — всё равноценно и значимо. Память не различна между прошлым и настоящим, воспоминания существуют как вечное настоящее.

«Архив одной папки» представлен как общий поток времени, который продолжает самостоятельное существование. Он неизменен в своем естественном процессе развития. Фиксация прошлого переводит воспоминания в личную реконструкцию событий. Чем больше становится информации вокруг предмета рассмотрения, тем быстрее происходит архивация.

Представленный временной интервал в проекте «Шелкография. Архив одной папки» — это лишь начало пути «Московской Студии». Документация ее хронологии продолжается по сей день. Несмотря на все сложности 90-х годов, мастерская развивалась и пополнялась, формируя как взаимосвязи российских и зарубежных художников, так и сплетая нити взаимопонимания между авторами внутри страны.

В экспозиции представлены графические листы: Александра Бродского, Виктора Пивоварова, Айдан Салаховой, Бориса Бельского, Александра Ястребенецкого, Веры Хлебниковой, Татьяны Хэнгстлер, Андрея Логовина, Сергея Шутова, Александра Джикии, Вадима Ефимова, Дмитрия и Инны Топольских, Евгения Уманского, Валерия Орлова, Юрия Кузина, Юрия Ващенко, Александры Вертинской, Татьяны Бехтгольд, Алексея Веселовского и др.

Выставка «Шелкография. Архив одной папки» создана командой мастерской Ferrum Print Lab (Марк Бер, Евгений Камбулатов, Анастасия Дронова, Алексей Воронцов), как исследование художественной истории, преемственности и развития техники и коллектива художников. А также, это дань уважения к родоначальникам и участникам «Московской Студии».

Даты: 28.04.2023 — 10.05.2023.

Где: Галерея «Соль» (Москва, Лаврушинский пер., 15, стр. 1).

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