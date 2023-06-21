Фильм о съемках комедии выйдет вместе с заключительной серией

22 июня, в день выхода последней серии «комедии в положении» «Бэби-тур», онлайн-кинотеатр KION покажет документальный фильм о том, как снимали комедию о четырех подругах, решивших изменить свою жизнь с помощью родов за границей. О том, как проходили съемки и процесс погружения в образы персонажей, расскажут в фильме исполнители главных ролей Анастасия Попова, Анна Котова, Мария Осипова и Дмитрий Куличков. Также в «фильм о фильме» войдут сцены, не вошедшие в финальный монтаж.

Сериал «Бэби-тур» перенес зрителей в небольшой поселок Ливни середины нулевых годов – времени, когда быстрые перемены казались реальными. Продавщица косметики Зинаида, героиня Анастасии Поповой, узнает о способе кардинально изменить жизнь и получить американское гражданство: родить на территории США. Вслед за ребенком, который автоматически становится американцем, родители также получают возможность стать гражданами США по достижении его возраста 21 год. На эту авантюру Зина подбивает подруг, работниц местной птицефабрики, а также неформалку Киру.

«Бэби-тур» – уникальный проект, который полностью снимали в живых локациях и без павильонов: на настоящей птицефабрике в Костромской области, в жилых квартирах и домах. Документальный фильм о съемках дает зрителям возможность приблизиться к миру полюбившихся персонажей, прожить вместе с ними яркие моменты сериала, а также познакомиться с командой «Бэби-тура» и прочувствовать атмосферу за кадром. Актеры расскажут о том, что для них значит этот сериал, как проходили съемки, с какими трудностями они столкнулись, а также о том, чему они научились у своих героев.

Отзывы о сериале оставили:

Василий Степанов, Коммерсантъ Weekend:

«… “Бэби-тур” находит чем удивить. Дело тут, скорее всего, в органике сигаревской драматургии, которая способна сочетать юмор на грани фола с внятным социальным высказыванием, которое нетрудно прочитать внутри авантюрного сюжета с оплодотворением и визами. Четверка заряженных на действие героинь обладает потрясающей божественной силой супергероев. Это наши капитанши марвел и чудо-женщины».

Ярослав Забалуев, МосквичMag:

«”Бэби-тур” — довольно неожиданный вариант разговора и про русский секс, и про то, как умеют (и умеют ли) любить современные крестьянки. В известном смысле это своеобразные анти-«Содержанки», взгляд на те же проблемы со дна шахты социального лифта. С другой — своеобразная интерпретация любимой мысли сценариста о необходимости взять судьбу в свои руки. «Бэби-тур», к счастью, не унижает их высокомерной жалостью и показывает более или менее во всей красе. Но в то же время их волевая решимость, их стремление к перемене участи при всем комизме проявлений делают из Зины, Гели, Тани и Киры настоящих героинь».

Иван Афанасьев, 7 дней:

«”Бэби-тур” — сериал, который очень уважительно относится к своим героиням, к женщинам и, в частности, к собственному зрителю. Неважно, снесла яйцо курица первой или из него родилась – важен каждый, вот главная мысль».

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