В усадьбе Измайлово открывается выставка «Легкой поступью по мостовой»

6 июня в усадьбе Измайлово откроется выставка «Легкой поступью по мостовой». Экспозиция объединит более 800 предметов и расскажет об истории обуви в России с X по XXI вв. На выставке помимо обуви будут представлены костюмы и аксессуары разных эпох, плакаты, фотографии, архивные документы и интерактивные зоны с мультимедийным контентом. Куратором проекта выступила историк Наталья Полонникова.

Обувь — бесценный источник информации: за ее формой, декором и материалом стоят не только секреты старинных технологий, но и весь образ жизни прошлого. Изучая то, как менялась обувь, можно выявить и строгое разделение общества на классы в прошлом, и политические, экономические, климатические изменения, смену моды в разные эпохи. В отличие от наших дней, мода прошлого менялась каждые 10 или даже 100 лет, а не каждый сезон. Сегодня трудно представить, что укрепления на концах шнурков появились только в конце XIII столетия. Или, что галоши первоначально служили не для валенок, а для защиты от воды и грязи кожаной обуви, что лучшей обувью ручной работы вплоть до начала ХХ столетия считалась обувь из Англии, а мода на кружевную обувь была привезена из США в начале XIX столетия.

Выставка «Легкой поступью по мостовой» рассказывает об истории обуви в России и состоит из двух разделов: археологического и культурологического.

Кожевенное и сапожное ремесло разделились в России примерно к XIII столетию. В зависимости от фасонов средневековую кожаную обувь можно разделить на четыре типа: поршни, туфли, полусапожки, сапоги. Самыми красивыми были туфли. На их пошивку шла самая мягкая и дорогая кожа. Кроме того, они украшались вышивкой шерстяными и шелковыми нитями. Самые дорогие туфли имели тканевую подкладку, а ее поверхность покрывалась сквозным тончайшим растительным или геометрическим узором. Самыми сложными по изготовлению были сапоги с высокими голенищами. Интересно, что до XIV столетия большинство сапог не имело каблуков. На выставке будет представлена погребальная обувь, а также разнообразная средневековая плетеная, кожаная, меховая и валяная обувь из собрания Новгородского музея-заповедника, которая с некоторыми трансформациями дошла до ХХ века.

Большой прорыв в производстве обуви произошел с повсеместным распространением в середине XIX века швейной машинки. Ее использование позволяло производить до 700 пар обуви каждый день. Кожаная обувь из праздничной перешла в разряд повседневной. Посетители смогут увидеть бальные и повседневные туфли конца XIX — начала XX столетия, окунуться в атмосферу 1920-х, 1960-х и даже 1980-х годов. Узнать, чем отличалась детская обувь и как она видоизменялась на протяжении ХХ века. Один из интереснейших блоков выставки посвящен спецобуви. Он состоит из нескольких разделов: этнографическая обувь, обувь валяная, резиновая, для спортсменов, медиков, рыбаков, военных и представителей других специальностей. Среди представленных экспонатов можно увидеть, как обувь простых людей таких, как были у ваших бабушек, дедушек, мам и пап, так и обувь известных и выдающихся людей России: путешественника Федора Конюхова, главного детского врача СССР Георгия Сперанского, глазного хирурга Святослава Федорова, трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и других.

Кроме обуви на выставке экспонируются костюмы разных эпох, которые помогут представить как сочетались пары с общим внешним видом. Их предоставили музей-заповедник «Александровская слобода», музей «Русские валенки», коллекционеры Татьяна Макеева и Ирина Воробьева. Посетители смогут увидеть плакаты из собрания Российского музея медицины, в том числе из серии о чистоте обуви, над которыми работал Владимир Маяковский, а также фотографии и документы из ГАРФ и РГАЭ, рассказывающие о тенденциях развития обувной промышленности в дореволюционный и советский периоды.

Фрагмент плаката «Если болят ноги...». Художник Г.З. Гинзбург. Автор А.А. Спиридонов. СССР. Москва. 1965. Бумага, печать. Из собрания Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко

Сапоги. Россия. Новгород. Начало XII века. Кожа, крой, ручная работа. Из собрания Новгородского музея-заповедника

Игольница. Западная Европа. 1900. Металл, ткань. Из собрания Татьяны Макеевой

Детские сапоги. СССР. 1950-е. Кожа, ручная работа. Из собрания музея-заповедника «Александровская слобода»

Дамские сапожки. Россия. ХIХ век. Кожа, металл, шнурки. Из собрания Татьяны Макеевой

Артель «Новгород Обувщик». Заготовочный и закройный цеха. 1950-е гг. Фотобумага, фотопечать. Из собрания Новгородского музея-заповедника

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