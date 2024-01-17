Фильм-обладатель гран-при кинофестиваля «Зимний» «Панические атаки» Ивана И. Твердовского

Вика страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В ее родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто.

Главные роли в фильме сыграли Елена Тронина («Аврора», «Идентификация», «Happy End»), Сергей Двойников («Почка», «Бык», «Подольские курсанты», «Нелюбовь»), Дарья Савельева («Привет, мама», «Каникулы», «Комбинат Надежда»), Светлана Камынина. Продюсером выступила Катерина Михайлова, режиссёр и автор сценария – Иван И. Твердовский. Над фильмом также работали оператор-постановщик Артём Емельянов («Один маленький ночной секрет», «Наводнение») и художник по костюмам Полина Гречко («Ниша», «Здоровый человек»).

Съемки проходили в приграничном Никеле и Заполярном, а также в Москве. Участвовали норвежские актёры, которые специально приехали для съёмок в Россию.

«Мне всегда хотелось поработать с историей и средой на норвежской земле. Когда-то я увлекся документальным фильмом в городе Никель, и частично то, что лежит в основе «Панических атак», было моим наблюдением. Это не буквальная история одного преступления. А если учитывать, что про норвежские тюрьмы ходят легенды, попадание в такую тюрьму лежит в основе нескольких комедийных фильмов, хотелось на другом уровне осмыслить эту ситуацию и саму среду», – говорит режиссер Иван И. Твердовский.

«Я жила и училась в Норвегии, поэтому давно хотела сделать совместный проект с норвежцами. На этой идее мы и сошлись с Иваном еще до фильма «Конференция». И вот семь лет спустя мы выпускаем в прокат “Панические атаки”. Для меня это очень драматичный и личный фильм» – комментирует продюсер Катерина Михайлова.