MR Group открыла исторические фасады deluxe-особняка «Абрикосов»

Команда MR Private, направления элитной недвижимости MR Group, представила полностью завершенную реставрацию клубного дома «Абрикосов». Облик здания воссоздан таким, каким он был в конце XIX века. Памятник архитектуры и образец стиля эклектика после редевелопмента стал полностью жилым — внутри распланировано 26 квартир, площадью от 65 до 350 кв. м.

Особняк «Абрикосов» располагается в Потаповском переулке, на который выходит его парадный фасад с высокой аркой. От этого места всего пара минут прогулки до Чистопрудного бульвара.

В 2020 году девелопер приступил к реставрации объекта, который находился в аварийном состоянии. Вернуть дому былой блеск помогли немалые усилия историков, архитекторов и реставраторов. Необходимо было сохранить планировку здания, а также цвет фасадов и их архитектурно-художественное оформление.

Специалисты выполняли трехмерное лазерное сканирование здания внутри и снаружи, делали формы лепного декора, снимали фрагменты наборного паркета, работали с архивными документами и фотографиями, которые помогли воссоздать экстерьер и часть интерьеров.

Восстановительные работы учитывали особенности всех периодов существования усадьбы. У здания сложная форма из нескольких объемов. В XVII-XVIII вв. каменные палаты принадлежали купцам Гурьевым. Вид городской усадьбы здание получило при последующих владельцах, добавивших флигели и несколько пристроек.

Последним хозяином особняка в 1881 году стал фабрикант Алексей Иванович Абрикосов, владелец крупнейшей в России кондитерской фабрики. Его большая семья занимала парадную квартиру из 12 комнат.

В работе над внутренними пространствами дома девелопер переосмыслил исторические интерьеры, тактично дополнив бережную реставрацию новыми дизайнами. По оригинальным элементам были восстановлены зеркальный тамбур дома, а также резные двери, наборный паркет, лепные гирлянды и каменные порталы квартир. Оконную фурнитуру подобрали современную с учетом исторического контекста в исполнении бельгийских мастеров.

Оригинальные сочетания пастельных оттенков, открывшиеся при реставрации, вдохновили дизайнеров на создание проектов авторских интерьеров с современными архитектурными объемами и абстрактными росписями на потолках, эффектом патины на стенах и оконными ставнями. Интерпретация московского стиля создана для вдохновения будущих владельцев в оформлении их квартир с все лоты передаются собственникам без отделки.

«Наш дом является редким для центра примером, сохранившимся каменных палат — сохранившихся каменных палат и захватывающим свидетельством того, как жили состоятельные семьи в конце XIX-начале XX века. Бережное восстановление сделало дом одним из самых ярких объектов атмосферного района. Горожане могут с удовольствием рассмотреть все красивые детали фасада — оконные наличники, рустованные пилястры, карнизы и даже участки старинной каменной кладки», — прокомментировала Мария Чернякова, управляющий партнер MR Group.