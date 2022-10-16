Фильм «Велга» c Ольгой Бодровой в главной роли выходит в прокат

Фильм «Велга» c Ольгой Бодровой в главной роли выйдет в прокат 27 октября 2022 года.

Фильм снят по мотивам одного из ранних рассказов Ивана Бунина, посвященном легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного обернулась чайкой. По сюжету история разворачивается где-то на берегу северного моря. Велга и Кирилл выросли вместе, знают друг друга с детства. Но их чувство влюбленности созрело и полноценно раскрылось не так давно. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока на годовщину смерти матери из города не приезжает старшая сестра Велги – Снега.

В роли Велги – Ольга Бодрова, продолжательница творческой династии Бодровых. В главных ролях также заняты Антон Федосеев, Александра Тулинова, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров.

В широкий кинотеатральный прокат лента выйдет 27 октября 2022 г., ее выпускает компания «Бэйс Девелопмент». Премьеры картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске.

Впервые дебютный полнометражный фильм режиссера Анастасии Нечаевой «Велга» был представлен в августе 2022 г. в рамках конкурсной программы ХХХ Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу», где был высоко оценен критиками и получил награду – «Особое упоминание жюри за лучшее музыкальное решение» (композитор фильма – Антон Силаев).

15 сентября 2022 г. на XXVIII Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине картина стала фильмом открытия смотра и взяла Приз имени Андрея Москвина за «Лучшую операторскую работу» (операторы Артём Емельянов и Лёня Никифоренко).

В октябре картина примет участие в XV Международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбурге, а в ноябре – в XIV Международном кинофестивале «Северный характер» в Мурманске, столице одного из регионов, где проходили съемки «Велги».

– Я хотела снять кино без времени. Чтобы, если вернуться к нему лет через десять, оно не показалось устаревшим. Поэтому мы намеренно отказались от каких-то примет и узнаваемых сейчас вещей, – подчеркивает режиссер Анастасия Нечаева. – Думаю, это удалось: когда смотрю фильм, не кажется, что в нем чего-то не хватает, каких-то гаджетов. Понятно, что действие происходит «сейчас», но что это за время, существует ли это место в реальности – уверенности быть не может.

– В роли Велги, как и во всех других ролях, меня как актрису привлекает то, что можно попробовать побыть другим человеком, оживить написанного персонажа. В сценарии в персонажа вкладываются определенные черты характера, но каждый артист создаст своего человека, – рассказывает исполнительница главной роли Ольга Бодрова. – Съемки проходили в удивительных местах: там песчаные дороги, деревянные дома на берегу моря, мхи, леса, сосны, пустыри – все невероятное богатство природы рядом.

Локациями для создания фильма стали село Кузомень Мурманской области, которое расположено на Терском берегу Баренцева моря; окрестности Выборга в Ленинградской области и город Весьегонск недалеко от Твери.

– Крайний Север – это невероятно выразительное место, кинематографисты мгновенно это видят профессиональным глазом, – отмечает руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова. – Потенциал нашей территории всегда будет вдохновлять на творчество, потому что своим характерным ландшафтом подчеркивает силу духа и сопротивления обстоятельствам героев фильма.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

От редакции: Читайте интервью с режиссером фильма Анастасией Нечаевой и продюсером Иваном Болотниковым о создании фильма «Велга».

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