География России взглядом молодежи

Cтудия анимации «Мультограм» выпустила первую серию молодежного анимационного web-сериала «МультиГеография» о Югре.

«МультиГеография» это новое направление анимационного познавательного медиа-проекта «МультиЗнания» от Мультограм. Если вы хотите за две минуты узнать что-то новенькое про нашу Родину, при этом сделать это весело — вам сюда! В первом выпуске авторы расскажут о таком интересном, суровом, на первый взгляд, округе — ЮГРА! Когда появился Ханты-Мансийский автономный округ, кто здесь жил, чем он знаменит! И ещё много интересного! Посмотрев «МультиГеография — Югра» возможно и вам самим захочется туда приехать!

За 2 года «Мультограм» успел не только полюбится зрителю своими проектами «Мультиратура», «МультиКосмос» и «МультИстория» и набрать более 20 миллионов просмотров в соцсетях и онлайн-кинотеатрах, а также прокатиться по 30 фестивалям по России и миру, участвовать в престижных премиях. В прошлом месяце «Сноб» выдвинул web-сериал «Мультиратура» как претендента на премию «Сделано в России». Все выпуски можно посмотреть в социальных сетях «Мультограм» и в онлайн-кинотеатрах «Кион», «Кинопоиск», «Иви».

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