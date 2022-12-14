Фильм Владимира Кривова «Оторванные» стал триумфатором VI Международного Арктического кинофестиваля «Золотой ворон»

Документальный фильм Владимира Кривова «Оторванные» стал обладателем Гран-при и главного приза жюри VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», церемония закрытия которого прошла 11 декабря в кинотеатре «Полярный» города Анадыря.

Отличительной особенностью «Золотого ворона» является то, что обладателей гран-при здесь выбирают зрители, однако на фестивале работает и профессиональное жюри. В этом году полнометражные игровые и неигровые фильмы оценивали казахстанский продюсер, эксперт в области маркетинга и дистрибуции Анна Дармодехина, российский режиссер, лауреат главной премии Русского географического общества, директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер, сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын. Председателем жюри выступил российский актер, режиссер и продюсер Василий Мищенко.

В итоге и профессиональное жюри, и зрители выбрали документальную ленту Владимира Кривова «Оторванные». Это, с одной стороны, монолог одного чукчи, а с другой – целого народа. Монолог о жизни, о Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней. Этот фильм – возможная проекция нашего будущего. Потому что многие из нас, выбирая блага цивилизации, рискуют потерять себя.

«Этот фильм создавался в непростых условиях и для меня он имеет огромное значение. Я очень тронут тем, что наша картина нашла свой отклик у зрителей, особенно здесь на Чукотке. Я бы хотел поблагодарить всех, кто сейчас находится в зале, и огромное количество ваших земляков. Спасибо огромное организаторам фестиваля – людям, которые сделали этот праздник кино для нас всех», – отметил, получая награду, Владимир Кривов.

Картина «Оторванные» также была удостоена приза жюри за лучшую операторскую работу. Награда за режиссуру досталась Наталье Назаровой, снявшей остросюжетную драму «Плакать нельзя», эту же ленту жюри отметили призом за лучший сценарий. Специальный приз жюри конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов «За любовь, которая побеждает» достался норвежской картине «Все ненавидят Йохана» режиссера Халлвара Витсё. Также в этой секции жюри раздали три диплома: «За дебют с пожеланием большого творческого пути» – фильму «На выдохе» Рината Махмудова, «За веру в человека» – документальной ленте «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко и «За полёты во сне и наяву» – якутской картине «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. Другой якутский участник полнометражного конкурса – режиссер Александр Лукин с фильмом «Белый ангел тундры» – был отмечен Специальным призом Оргкомитета кинофестиваля «Золотой ворон».

В этом году на смотре впервые работало профессиональное жюри короткометражного конкурса. В его состав входили президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, актер Иван Соловьев, продюсер Татьяна Османская, оператор Владимир Политик, руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав»-«Родное Слово» Виктория Кавры.

«Это мой первый опыт в жюри и для меня огромная честь и огромное счастье судить и выбирать победителя в такой сильной программе. У нас было 30 картин – это 15 игровых и 15 неигровых фильмов, а еще и 12 работ в программе «Киновзлёт!». Все эти фильмы мы очень внимательно отсматривали и выделяли сильные и слабые стороны каждой картины. И это был непростой труд», – отметил Иван Соловьев.

В итоге лучшим игровым короткометражным фильмом стала казахстанская лента «Уличный поэт» Самгара Рахима, а в блоке неигрового кино победил «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. В конкурсе региональных фильмов «Киновзлёт!» лучим стал «Ыттыкей» Сергея Гавриленко. Специальный приз жюри конкурса короткометражных фильмов «За профессионализм и актуальность темы» достался «Невесомости» Ивана Соснина. Специальным дипломом «За мастер-класс на экране» посмертно был отмечен Владимир Меньшов, сыгравший в фильме «Убийца» Виктора Салимьянова. Жюри также распределило еще три диплома: «За умелое раскрытие детских талантов» – режиссеру из Узбекистана Сухробу Кадирову с фильмом «Санки», «За достоверность в игровом кино» – режиссеру Ваге Микаеляну с картиной «Я помню» и «За создание образа подвижничества и милосердия в неигровом кино» – режиссеру Никите Иконникову, снявшему ленту «Прикамская Мать Тереза». Приз зрительских симпатий конкурса короткометражных неигровых и игровых фильмов достался ленте «На земле» Валентины Князьковой.

«Фестиваль у нас в этом году особенный, была очень насыщенная программа, так что некоторые вещи происходят незапланированно. Поэтому от оргкомитета мы решили отметить автора одного прекрасного произведения, которое нас очень тронуло, – заинтриговал художественный руководитель «Золотого ворона» Филипп Абрютин. – Один из героев этого произведения говорит: «Не бывает так, чтобы все дни были хорошими, но в каждом дне всегда есть что-то хорошее». И это наполнило души всех нас удивительным теплом».

Специальным дипломом за сохранение и популяризацию уникального культурного наследия народов Чукотки организационный комитет VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» отметил коллектив чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон», который отвечал за неповторимую творческую атмосферу церемоний открытия и закрытия смотра.

Филипп Абрютин также поблагодарил правительство Чукотского автономного округа за поддержку фестиваля и поделился планами на следующий год: «С каждым фестивалем конкуренция между фильмами все выше, и нынешний год не стал исключением. Мы рады успеху у зрителей. В этом году мы сумели привезти практически всех участников конкурсной программы, у нас появилось жюри короткометражного конкурса, мы стали отдельно награждать победителей регионального конкурса «Киновзлет!», у нас в программе появились театральные события. Надеюсь, наш кинофестиваль постепенно станет культурным форумом и объединит кино, театр, музыку, сделанные с акцентном на Арктику. Нашу конкурсную программу мы тоже планируем расширить и включить в нее отдельный анимационный конкурс мультфильмов, связанных с Арктикой».

Продюсер кинофестиваля «Золотой ворон» Оксана Лахно также с благодарностью отметила большой зрительский интерес к нынешнему фестивалю, который вдохновляет организаторов смотра: «Мы хотим расти и проводить как можно больше всевозможных мероприятий для зрителей, вовлекать их в фестивальную жизнь. Уже в этом году мы провели более 50 мероприятий и более 100 кинопоказов – это и деловая программа, и презентация фильмов для школьников, и разнообразные творческие встречи, и мастер-классы, и, конечно же, просмотр фильмов с обсуждением. Уверена, в следующем году наша программа станет еще обширнее – так, что время, проведенное нами в Чукотке, и местными зрителями на нашем фестивале, пронесется мгновенно».

Филипп Абрютин вместе с Заместителем Губернатора – Председателя Правительства, Руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа Владиславом Набиевым объявили VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» закрытым.

«Члены жюри говорили, что на Чукотку сложно долететь, но еще сложнее с Чукотки улететь. Кого-то не отпускает погода, у кого-то здесь остается сердце, а кто-то в принципе здесь остается навсегда. Такая вот наша Чукотка. И я очень рад, что в эти дни вы побывали у нас. Спасибо нашему жюри, зрителям, участникам и, конечно же, организаторам фестиваля», – отметил Владислав Набиев.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится Продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Правительства Чукотского АО, Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО Окркиновидеопрокат, Союза кинематографистов России.

Сайт кинофестиваля - www.goldenravenfilmfest.ru .

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