В современном мире экологические проблемы становятся все более насущными. С увеличением населения и индустриализации, сохранение водных ресурсов и борьба за экологическое равновесие становятся ключевыми задачами. Однако, иногда слова не могут передать всю сложность и красоту природы, которую нам нужно сохранить. В такие моменты на помощь приходит искусство, а в частности, фотографии. В статье мы рассмотрим, как фотограф Валерия Шурко через концептуальные фотоснимки подчеркивает важность защиты экологии и водных ресурсов.

Фотографии Валерии зачастую ставят природу в центр внимания несмотря на то, что в композиции может быть модель, но через эту метафору ярко демонстрируется красота и уязвимость окружающего мира.

«Когда я задумала этот проект, хотела показать, что наша природа так же хрупка и уязвима, как и хрустальный бокал, наполненный водой. Хотелось через примитивные образы и символы донести до зрителей, что водные ресурсы на нашей планете могут легко исчезнуть и разбиться о человеческую беспечность. Мы больше не состоим из 70% из воды – вокруг нас только пластик, нефтеотходы и умирающие водные обитатели. Если каждый из нас не задумается о том, как сохранить чистоту водоемов и преумножить то, что имеем» - поделилась своими мыслями фотограф Валерия Шурко.

В новой серии работ Валерии есть нотка экологического сознания. Она использует свет и цвета, чтобы подчеркнуть уязвимость окружающей среды и красоту, которую мы рискуем потерять из-за неблагоприятных воздействий человека. Её фотографии напоминают нам о том, что природа — это драгоценный ресурс, который требует заботы и защиты. Через свои работы фотограф призывает к активизму и бережному отношению к окружающей среде.

Фотографии Валерии Шурко не просто красивы и впечатляющи, они являются мощным средством, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам и водным ресурсам. Её работы напоминают нам о важности бережного обращения с природой и о необходимости защиты окружающей среды для будущих поколений. Валерия продолжает использовать свой талант и искусство, чтобы поддерживать экологические усилия и вдохновлять нас на действие.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.