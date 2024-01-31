Первый в России арктический художник

В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный вручению квалификационных знаков полярным исследователям. Десяти участникам высокоширотных экспедиций присвоили квалификацию «полярник-инструктор» и были вручены серебрянные знаки. В их числе был известный художник Дмитрий Гусев.

Его творчество посвящено Артики и Сибири. В ходе десятков творческих экспедиций автором были созданы уникальные художественные полотна, раскрывающие первозданную красоту Русской Арктики.

Награждение было проведено по инициативе РАН и штаба Экспедиции «Чистая Арктика — Восток — 77» - крупнейшей комплексной континентальной высокоширотной экспедиции за последние 40 лет, проводимой по инициативе и поддержки Правительства Российской Федерации.

«Экспедиции 2024-2025 года поведут подготовленные профессиональные полярники, – рассказала руководитель Центра арктических и сибирских исследований ФНИСЦ РАН Вероника Симонова, – Наиболее опытные участники предстоящих экспедиций проходят специальную подготовку и обучение, чтобы сдать экзамены и получить квалификацию «Полярник-инструктор». Этим специалистам можно будет доверить группы людей, они смогут быть старшими машин при длительных переходах в Арктике, они не только на практике, но и теоретически подготовлены к различным ситуациям».

Дмитрий Гусев Родился в Москве 23 декабря 1986 года. Окончил московский государственный педагогический университет (художественно-графический факультет).

В 2007–2014 гг. обучался в мастерской пейзажа Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. За время творческой деятельности совершил более двадцати самостоятельных рабочих поездок в разные регионы России, в том числе в Карелию, Великий Новгород, Великий Устюг, Городец, Ярославль, на остров Валаам и Соловки, на Камчатку, в Каргополь, Архангельск, Онегу, а также в Кабардино-Балкарию и за рубеж.

Дмитрий Гусев осуществил три крупных творческих проекта: «Москва», «Земля поморская», «Заповедная Сибирь». Также были предприняты длительные поездки в Красноярский край, на полуостров Таймыр и в Хакассию.

В настоящее время художник ведет работу над тематической серией по истории Москвы XVIII века, а также по современной деревянной архитектуре столицы. Особую роль в творчестве Дмитрия занимает тема старообрядчества.

Постоянный участник молодежной выставки МОСХ. Лауреат конкурса «Москва — город мира», 2012 г. Работы Дмитрия Гусева находятся в частных собраниях России, США, Германии, Чехии, Японии, Литвы.