Международный музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода–2022» посетили более 5 тысяч человек

На территории музея-заповедника «Зарайский кремль» 23-24 июля прошел международный музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода–2022».

Фестиваль собрал участников из разных стран – выступали артисты из Шотландии, Армении и Ирландии. Россию представляли обладатели многих премий и наград группы Zventa Sventana и «Аргымак» из Башкортостана, признанные мастера в этно-роке.

Самобытную русскую культуру представляли ансамбли казачьей и русской народной музыки. А также молодые музыканты из Москвы, Воронежа, Брянска, Волгограда, Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга и Белгорода.

Также на «Зарайской слободе» организовали развлечения для детей и взрослых. Были показаны ярмарочные спектакли Петрушки, провели мастер-классы по игре на гуслях, калюке, варгане, окарине, калимбе, свистульках (все это – музыкальные инструменты). Гости смогли познакомиться со старыми, сейчас почти не использующимися техниками вокала, древнерусскими играми и забавами, обучиться ремеслу.

Всего за два дня фестиваль посетили свыше 5 тысяч человек.

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