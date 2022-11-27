Фильмы «Велга» и «Скоро кончится лето» представили в онлайн-кинотеатре PREMIER

24 ноября в онлайн-кинотеатре PREMIER стали доступны для просмотра фильмы «Велга» и «Скоро кончится лето». Библиотека платформы также пополнилась фильмом «Лавстори» с Александром Петровым в главной роли.

Фильм «Велга» – это умиротворяющая картина, снятая на берегу Белого моря. В кадре нет гаджетов, герои проживают тихую мирную жизнь, как будто бы в сказочной стране вне времени. Картина снята по раннему рассказу Ивана Бунина. По сюжету, девушка Велга начинает осознавать, что по-настоящему любит своего друга детства. Кажется, и он неравнодушен к ней. Вопреки опасениям родителей, молодые люди не собираются бросать родной край и уезжать к цивилизации – им дорог простор, море и чувство свободы. Однако все начинает меняться, когда из города на годовщину смерти матери приезжает красавица сестра Велги – Снега.

Режиссером фильма «Велга» стала Анастасия Нечаева, в ролях: Ольга Бодрова, Антон Федосеев, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров.

Фильм «Скоро кончится лето» режиссера Яны Скопиной – это подростковое кино о взрослении в многонациональном дворе в 90-е годы. Вечеринки на квартирах, русский рок, заграничная одежда, которую сложно достать. Главный герой – парень Баха, мечтающий, как и все молодые, покорить мир. Баха влюблен в польскую девушку, которая его не замечает. Но с каждым днем подросток становится все сильнее, обретает свое «я» и получает шанс победить.

Главные роли в картине «Скоро кончится лето» исполнили Алихан Абильдин, Ольга Обумова, Рамазан Ахмедов.

Мелодрама «Лавстори» с Александром Петровым в главной роли рассказывает о первой любви. Главный герой мечтает о карьере актера. Он ходит на бесконечные пробы, но пока никто не предлагает ему роль. На что-то нужно жить, поэтому он подрабатывает водителем. Однажды ему приходит необычный заказ – девушка хочет доехать на лимузине из Москвы до Сочи. И эта девушка – первая любовь главного героя. В пути им предстоит разобраться в своих чувствах и понять, как за 10 лет разлуки изменилась их жизнь.

Режиссером фильма стал Петр Тодоровский, роли исполнили: Александр Петров, Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник.

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