Фильмы «Холоп» и «Большой» стали фаворитами на Russian Film Festival в Индии

С 17 по 20 ноября в Мумбаи состоялся Russian Film Festival. Индийским зрителям были представлены популярные российские картины – комедии «Холоп» Клима Шипенко и «Молодой человек» Александра Фомина, семейный приключенческий фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего, балетная драма «Большой» Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов».

Russian Film Festival в Индии организовала компания РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Гостями фестивали стали представители индийской киноиндустрии: индийские кинематографисты, в числе которых был режиссер Баббар Субхаш («Танцор диско», «Танцуй, танцуй»); кинокритики, продюсеры; генеральный директор продюсерской компании Expansion Риттеш Кумар, Миссис Индия World 2022 Саргам Кушал и другие деятели культуры и шоу-бизнеса.

Лидерами по просмотрам стали комедия «Холоп» о перевоспитании эгоистичного «мажора» и балетная драма «Большой» о пути юной балерины, мечтающей танцевать в Большом театре. ​​​​​​​Почти 1300 человек посетили показы российских фильмов в Мумбаи.

Режиссер Клим Шипенко («Холоп»): «Мне кажется, для индийской аудитории очень интересна концепция «из грязи — в князи» и наоборот, так как их кастовая система такого не подразумевает. Наш фильм демонстрирует некую социальную мобильность: сегодня Гриша — избалованный мажор, а завтра — обычный холоп. Возможность такого перевоплощения идет вразрез с самой концепцией кастовости, что непривычно, а потому интересно жителям Индии. И не только! Права на ремейк «Холопа» выкупили более 7 стран, в том числе — Китай, Мексика, Индия, Испания, Франция, Южная Корея и другие. В целом, я считаю важным проводить смотры современного российского кино в разных странах».

На показах Russian Film Festival в Мумбаи индийские кинематографисты выразили готовность расширять сотрудничество с Россией. На вопрос, было бы интересно совместное кинопроизводство российским режиссерам, Клим Шипенко ответил: «Я никогда не работал в проектах с участием разных стран. Мне был бы интересен такой опыт, пожалуй, в жанре супер экшена с Сашей Петровым и Милошем Биковичем и индийскими звёздами».

Из Индии Russian Film Festival приехал сразу в Дубай, где уже 25-27 ноября состоятся показы российских картин в кинотеатре Reel Cinemas (Dubai Mall).

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