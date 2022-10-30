L’ONE выпустил фильм о записи альбома на всех континентах

Для записи альбома «Пангея» L’ONE отправился в путешествие по миру и стал первым рэпером, записавшим пластинку на всех семи континентах. Недавно артист выпустил документальный фильм об этом событии.

В записи альбома приняли участие Леонид Агутин, грузинская группа Mgzavrebi и другие музыканты. L’ONE объединил разные культуры в одной пластинке: треки записывались в ЮАР, Японии, Чили, Грузии, США, Великобритании, Австралии, России и даже в Антарктиде.

L’ONE выпустил альбом «Пангея» в последние дни пребывания на лейбле Black Star и сразу после релиза потерял права на все песни и имя. Только спустя 2 года L’ONE смог вернуть себе песни, впервые исполнить их для поклонников и рассказать историю альбома, над которым работали более 100 человек.

Незадолго до выхода документального фильма L’ONE стал первым артистом, выступившим в Crocus City Hall в новой конфигурации. Теперь зал вмещает почти 10 000 зрителей. Рэпер снова вышел на сцену с симфоническим оркестром и объединил хип-хоп и классическую музыку в одном шоу.

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