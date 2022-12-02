В «Москвариуме» пройдет предновогоднее мероприятие «Удивительные елки»

3 декабря 2022 года в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» состоится яркое предновогоднее мероприятие благотворительного фонда «Я есть!» – «Удивительные елки». Второй этаж центра перевоплотится в творческую мастерскую для детей и взрослых. Принять участие могут все желающие, вход свободный.

«Удивительные ёлки» – уникальное предновогоднее событие фонда «Я есть!», наполненное яркими эмоциями и добротой. На территории «Москвариума» соберутся дети и взрослые – как с особенностями здоровья, так и без. Гостей ждет волшебная праздничная атмосфера, а также большое количество интересных мастер-классов и новогодних сюрпризов.

Участники смогут своими руками создать оригинальные новогодние украшения, а также нарядить несколько двухметровых ёлок. Когда все ёлки будут украшены, их установят на площадки перед «Москвариумом», чтобы они радовали своей красотой и дарили ощущение наступающего праздника. Творить участники будут в пяти тематических зонах, у каждой из которых будет своя ёлка:

«Ёлка от водных обитателей» – мастер-класс по росписи игрушек водных обитателей и кораблей;

«Авто-ёлка» – мастер-класс по раскрашиванию деревянных поделок в виде исторических автомобилей;

Ёлка «Шырша» – мастер-класс по изготовлению елочных игрушек в казахском народном стиле;

«Ёлка Москвы» – мастер-класс по созданию елочных игрушек в виде фасадов зданий, которые являются символами столицы;

Ёлка «Облачная» – мастер-класс по изготовлению ретро-игрушек из ваты.

Помимо игрушек для елок «Москвариума», гости смогут создать украшения и для домашних ёлок. На трех мастер-классах от Миприроды участники создадут игрушку-пчелку, игрушку-оригами и деревянных ангелочков с домиками. Для мастер-классов будут использоваться экологичные материалы – картон, бумага, дерево.

Также всех участников ждёт интересная развлекательная программа. Дети и взрослые примут участие в тематических викторинах и конкурсах от партнеров мероприятия и смогут посетить специальные представления: спектакль «Новогоднее приключение ламинарии» в бэби-театре «Ламантин», хореографический перфоманс от инклюзивного театра «Взаимодействие», спектакль «Алиса в Стране чудес» от детской инклюзивной студии «Сны Алисы» и приключенческий спектакль «Тайны Нового года» от героев «СоюзМультПарк». Кроме того, на мероприятии пройдет встреча со звёздами-друзьями фонда «Я есть!», будет работать аквагрим и многое другое.

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