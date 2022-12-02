Продюсер музыкального коллектива «OTYKEN» Андрей Чернецов: «Этническая музыка уходит своей энергетикой к корням, вызывая особые «вибрации» у слушателя»

Музыкальная группа «OTYKEN» (Красноярский край, Россия) объявлена номинантом «Global Spin» − специального проекта «Grammy», высшей награды музыкальной индустрии. Музыкальные композиции группы высоко оценены нидерландскими музыкальными продюсерами и диджеями Jaydee и Armin van Buuren; легендарным американским рок-исполнителем Iggy Pop. В настоящее время известный французский диджей Billx и команда «OTYKEN» готовят к выпуску клип на композицию группы «My Wing», а Илон Маск включил треки группы в космическую программу «The Lunar Codex».

Первое выступление «OTYKEN» состоялось в 2019 году на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Коллектив состоит из представителей малочисленных народов Сибири: чулымцев, кетов, селькупов. Музыкальный стиль команды – этнический фьюжн жанров, актуальных направлений и древних мелодий в сочетании с горловым пением и стихийным вокалом. Евразийская медиа группа в рамках специального проекта, приуроченного к 2022-му году, объявленного Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, публикует серию эксклюзивных материалов. Сегодня наш гость – продюсер музыкальной группы «OTYKEN» Андрей Чернецов.

«Этническая музыка уходит своей энергетикой к глубинным истокам, национальным архетипам и корням, вызывает особые «вибрации» у слушателя, и это здорово! За это нас многие считают шаманами. Что-то внутри нас вибрирует, и сами слушатели начинают вибрировать. Я создаю музыку, не задумываясь о том, как ее будут воспринимать, интерпретировать и позиционировать. Естественно, сюда подтягиваются многие ресурсы: народные мелодии, и народные традиции. Это всё вкрапляется в единый этнический музыкальный орнамент, который и создает ту целостность и гармонию, характерную для жанра фьюжн», − прокомментировал Евразийской медиа группе продюсер музыкального коллектива «OTYKEN» Андрей Чернецов.

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