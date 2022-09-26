Фонд «Антон тут рядом» и бюро путешествий Go to Star провели благотворительный тур в Санкт-Петербург с участием известных деятелей культуры. Путешествие прошло с 16 по 18 сентября.

Главные герои культурной жизни Северной столицы – режиссеры, художники, музыканты и искусствоведы – показали гостям свой Петербург: пронзительный, личный, недоступный взгляду туриста. Три дня путешествия были наполнены уникальными событиями и встречами, возможными благодаря общей цели – объединиться чтобы помочь.

Команде Go to Star в рамках путешествия удалось собрать 1 453 616 рублей, которые были в полном объеме переданы в Фонд «Антон тут рядом». Эта сумма поможет руководству фонда финансировать текущие проекты по поддержке людей с расстройствами аутистического спектра. Например, обеспечить два месяца работы детского центра «Антон тут рядом», или полгода реализации программы «Адресной помощи» семьям с аутичными детьми, или полтора года аренды квартир, в которых проводятся программы сопровождаемого проживания. Это значит, что 40 семей получат помощь специалистов, до 20 квартир смогут принять подопечных фонда на полтора год или 15 людей с особенностями развития найдут работу и успешно пройдут адаптационный период.

Отправной точкой для маршрутов каждого дня стал исторический Гранд Отель Европа, где Николай II устраивал дипломатические приемы, а Анна Ахматова назначала свидания. Вместе с актёром Сергеем Дрейденом, исполнявшим главную роль в фильме “Русский ковчег”, гости путешествия прошли по следам съемок фильма в Эрмитаже, а также встретились с легендарным режиссером Александром Сокуровым. В музее «Полторы комнаты» состоялась встреча с другом Иосифа Бродского – архитектором и искусствоведом Михаилом Мильчиком, а актриса Варвара Шмыкова прочитала свои любимые стихи поэта в секретном баре. Музыкальный коллектив musicAeterna, созданный дирижером Теодором Курентзисом, представил специальную хоровую программу под руководством своего главного хормейстера Виталия Полонского в Доме Радио. В гостях у киноведа, режиссера и издателя культового журнала «Сеанс» Любови Аркус участники тура посмотрели фильм об Алексее Балабанове «Реквием. Колокольня». В исторических интерьерах Гранд Отеля Европа состоялся завтрак с креативным директором «Русских самоцветов» Даниилом Бергом. Финальным аккордом путешествия стал тур по закулисью БДТ с его художественным руководителем Андреем Могучим и народной артисткой Ниной Усатовой, а также визит в мастерские шелкографии, керамики, шитья и графики, где создают свои произведения студенты фонда «Антон тут рядом».

Гастрономическая программа тура не уступала культурной: знаковые рестораны и бары Петербурга специально для проекта представили авторские сеты. Совладелец бара El Copitas (The World’s 50 Best Bars) Артем Перук и его команда пригласили гостей на специальный коктейль в баре “Конец прекрасной эпохи”. В ресторане Harvest шеф-повар и ресторатор Дмитрий Блинов создали особенное меню, а в Birch (1 место премии WhereToEat Russia) гости смогли попробовать блюда от одного из самых обсуждаемых шеф-поваров страны Арслана Бердиева. В ресторане BoBo (Bourgeois Bohemians) братьев Артема и Алексея Гребенщиковых состоялся обед с дегустацией сет-меню лучшего шеф-повара 2018 и 2019 годов (WhereToEat Russia). А в рамках ужина в Cococouturе («открытие года» по версии французской ресторанной премии La Liste) гости смогли оценить новую русскую кухню Игоря Гришечкина. Программа поездки также сопровождалась поддержкой Шампанского дома «Темелион».

Любовь Аркус, учредитель фонда “Антон тут рядом”: “Нам всем сейчас жизненно необходимо прислониться к чьей-то сильной спине, а если хватает стержня и мужества – самому стать опорой для других. Фонду «Антон тут рядом» повезло – у нас есть и то и другое. В сентябрьском путешествии, которое организовал наш близкий друг, мы передадим эту силу дальше, по цепочке. Друзья фонда – все те, кем мы особенно дорожим, те, кто стал опорой для нас в трудные времена – вместе (невозможно вообразить, какая удача!) передадут это знание гостям осеннего путешествия. А гости передадут его дальше тем, кого любят, или может быть случайному, мимолетному попутчику в поезде. И наша общая с вами внутренняя сила приумножится и никогда не закончится”.

Антон Красильников, основатель бюро Go To Star: “Мы убеждены, что благотворительность – не отдельная строка в бюджете или календаре. Это часть нашей жизни, не всегда публичная, но неотъемлемая и необходимая. Помогать – не значит делать что-то особенное. Помогать – это и вдохновлять, и делиться радостью. Мы верим, что объединяясь в желании помочь, мы узнаем мир с новых сторон. И гордимся, что наши клиенты – наши друзья – разделяют эту веру”.

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