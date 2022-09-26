Фестиваль «Индюшата» — последняя неделя приёма заявок

Музыкально-информационное агентство «Кушнир Продакшн» объявило, что заявки на участие в фестивале «Индюшата 2022» будут приниматься до 1 октября включительно. Старейший фестиваль независимых групп вновь ищет новые таланты. Организаторы ждут анкеты от молодых музыкантов и групп, ни разу не дававших сольных концертов в Москве. Это единственное ограничение, выставляемое фестивалем. Заявки принимаются со всей России и СНГ, стиль и возраст групп значения не имеют.

В этом году, в связи с тяжёлой общесоциальной и эпидемиологической обстановкой, впервые за всю историю фестиваля отборы пройдут онлайн – компетентное жюри выберет кандидатов на участие в финале посредством прослушиваний аудио- и видеозаписей музыкантов, а не «живьем», как в предыдущие годы. По результатам будет сформирован состав финалистов, которые традиционно поборются за призовые места осенью в одном из знаковых столичных клубов. Победители получают два месяца PR-поддержки от агентства Кушнир продакшн. Также есть специальные номинации от партнёров — звукозапись, эфиры, публикации, продвижение релизов и др.

«Сейчас крайне важно не жаловаться в соцсетях на трудности, а полностью сконцентрироваться на мгновенном и максимальном воплощении своего творческого потенциала, — считает идеолог фестиваля Александр Кушнир. – Мы надеемся, что участие в фестивале заложит у артистов необходимый фундамент для будущих полетов в космос транснациональных стадионных площадок и международных фестивалей. Как пел Боб Дилан, времена меняются, поэтому сейчас идеальная эпоха задуматься о вечном. А мы постараемся вам в этой музыкальной фиесте помочь».

В рамках «Индюшат» дебютировали такие известные артисты как екатеринбургская группа «Обе две», питерская вокалистка и музыкант Женя Любич, «Курара» из Екатеринбурга, гаражное трио Jack Wood из Томска, Вадик Королëв (OQJAV), питерская гараж-соул команда Junkyard Storytellaz, владивостокский исполнитель Максим Свобода, группа Cardio Beat (ныне — ZOLOTO) из Казахстана и др.

В прошлом году фестиваль прошёл в Мумий Тролль Music bar, призерами стали группы Lera Loma, БИБН и КНД.

Заявки принимаются по ссылке до первого октября – https://docs.google.com/forms/d/1sjPXBhqtlvmrkvVrJjUyUzO987nUgdeq2Z3-LuVhyLw/edit

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