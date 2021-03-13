Фонд кино объявил конкурс на предоставление субсидий в рамках национального проекта «Культура»

Фонд кино объявил сбор заявок на поддержку модернизации кинозалов в рамках национального проекта «Культура», расположенных в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тысяч человек.
В 2020 году победителем от Московской области стало муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры» города Жуковский. На его модернизацию было выделено 5 млн. рублей на безвозвратной основе.
В 2019 году субсидии были выделены «Дому ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке», Дворцу культуры «Чайка» в г.о. Лобня и «71 Дом офицеров (гарнизона)» Министерства обороны Российской Федерации в Сергиевом Посаде.
Всего с 2015 года средства на переоборудование получили 12 учреждений культуры Московской области.
Подробная информация о приеме заявок на официальном сайте Фонда кино: https://www.fond-kino.ru/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.