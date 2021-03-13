Фонд кино объявил конкурс на предоставление субсидий в рамках национального проекта «Культура»

Фонд кино объ­явил сбор заявок на под­держ­ку модер­ни­за­ции кино­за­лов в рам­ках наци­о­наль­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра», рас­по­ло­жен­ных в насе­лен­ных пунк­тах РФ с чис­лен­но­стью насе­ле­ния до 500 тысяч человек.

В 2020 году побе­ди­те­лем от Мос­ков­ской обла­сти ста­ло муни­ци­паль­ное учре­жде­ние куль­ту­ры «Дво­рец куль­ту­ры» горо­да Жуков­ский. На его модер­ни­за­цию было выде­ле­но 5 млн. руб­лей на без­воз­врат­ной основе.

В 2019 году суб­си­дии были выде­ле­ны «Дому уче­ных Науч­но­го цен­тра Рос­сий­ской ака­де­мии наук в Чер­но­го­лов­ке», Двор­цу куль­ту­ры «Чай­ка» в г.о. Лоб­ня и «71 Дом офи­це­ров (гар­ни­зо­на)» Мини­стер­ства обо­ро­ны Рос­сий­ской Феде­ра­ции в Сер­ги­е­вом Посаде.

Все­го с 2015 года сред­ства на пере­обо­ру­до­ва­ние полу­чи­ли 12 учре­жде­ний куль­ту­ры Мос­ков­ской области.

Подроб­ная инфор­ма­ция о при­е­ме заявок на офи­ци­аль­ном сай­те Фон­да кино: https://www.fond-kino.ru/

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