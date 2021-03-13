Сериал «Крепкие орешки» с успехом стартовали на Пятом канале

1 марта 2021 года на Пятом канале стартовал показ детективной новинки «Крепкие орешки». Сериал выходит с понедельника по четверг в 23.15. За четыре дня истории напарников Лаврова и Романова обеспечили детективу второе место телесмотрения среди всех федеральных каналов в аудиториях «Все18+» и «Женщины 25–59» с долями 9,1% и 10,1% соответственно. В ключевой для Пятого аудитории «Все 25–59» 4 марта этот показатель составил 9,0%, а это серебро российского эфира.
32 эпизода новинки рассказывают о работе двух оперативников. При этом личная жизнь героев, их переживания, ссоры с любимыми и отношения с родственниками гармонично вплетены в сюжет. «Правильный» Юрий Романов – примерный семьянин, спортсмен и ярый противник алкоголя. Тщательно относится к любой мелочи, но при этом не выглядит занудой. Хотя, один человек все-таки так считает – его напарник Лавров, и в шутку зовет Юлей. Романов начитан и интеллигентен, чего не скажешь о его коллеге. Художественная литература, по мнению Лаврова – пустая трата времени. При этом он не глуп, любит пошутить, но его шутки часто звучат слишком цинично и поэтому обижают окружающих. Хотя сам Леонид и не понимает, что такого обидного сказал. В сериале герои часто спорят «за жизнь», при этом актеры Борис Бедросов и Филипп Азаров стали настоящими друзьями за пределами съемочной площадки.
- Мне легко с Борей было работать все 7 месяцев. Обычно на съемках конфликты так или иначе возникают, а тут ни разу. Он очень уступчивый, это его феноменальное качество. И сейчас нам очень важна поддержка телезрителей. Это как очередное раскрытое дело, как романтическая история, как настоящая дружба. «Крепкие орешки» для меня стали частью моей жизни. Мы начали еще больше ценить тех, кто рядом, кто попал в беду, и тех, кто искренне нас любит. Во время съемок я обрел новых друзей, которые по-настоящему переживали вместе со мной, были готовы идти до конца и всегда поддерживали! Надеюсь, что наша дружба со зрителями не ограничится одним сезоном. И Лавров вместе с Романовым продолжат доказывать, что настоящая дружба в этом мире есть, даже у оперов! – рассказал актер сериала «Крепкие орешки» Филипп Азаров.
Легкий налет голливудских блокбастеров добавил детективу очарования и уникальности. Сами актеры, по их признанию, не видели окончательный вариант после монтажа, а потому выхода эпизодов на экран ждали с легким опасением.
- Сейчас мой главный критик – младший сын, который не пропускает ни одной истории «Крепких орешков». И меня как отца пугает только одно, что в один из дней он скажет мне: «Привет, папа Юра!». Хотя это, возможно, и станет той самой главной оценкой работы, которую мы вместе с большой командой проделали для всех телезрителей. Сейчас это не только наш сериал, но и каждого зрителя. И я благодарен каждому за то, что вы вместе с нашими героями проживаете каждую минуту, пристально следите за каждым шагом двух друзей, радуетесь их победам и переживаете за их поражения. Сегодня все телезрители Пятого — уже часть большого проекта. Без них не было бы ни Романова, ни Лаврова, – говорит актер сериала «Крепкие орешки» Борис Бедросов.
Впереди зрителей ждет знакомство с невероятно колоритным персонажем – Капитолиной Георгиевной. Ее колкие шуточки в адрес местного участкового можно признать образцом троллинга. Тесть Романова станет жертвой ограбления, а Лаврову повезет в лотерее. С какими головоломками столкнуться герои сериала, и все ли преступления окажутся по зубам «Крепким орешкам»?
Смотрите премьерные серии детектива с понедельника по четверг в 23.15 на Пятом канале.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.