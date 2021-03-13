Сериал «Крепкие орешки» с успехом стартовали на Пятом канале

1 мар­та 2021 года на Пятом кана­ле стар­то­вал показ детек­тив­ной новин­ки «Креп­кие ореш­ки». Сери­ал выхо­дит с поне­дель­ни­ка по чет­верг в 23.15. За четы­ре дня исто­рии напар­ни­ков Лав­ро­ва и Рома­но­ва обес­пе­чи­ли детек­ти­ву вто­рое место теле­смот­ре­ния сре­ди всех феде­раль­ных кана­лов в ауди­то­ри­ях «Все18+» и «Жен­щи­ны 25–59» с доля­ми 9,1% и 10,1% соот­вет­ствен­но. В клю­че­вой для Пято­го ауди­то­рии «Все 25–59» 4 мар­та этот пока­за­тель соста­вил 9,0%, а это сереб­ро рос­сий­ско­го эфира.

32 эпи­зо­да новин­ки рас­ска­зы­ва­ют о рабо­те двух опе­ра­тив­ни­ков. При этом лич­ная жизнь геро­ев, их пере­жи­ва­ния, ссо­ры с люби­мы­ми и отно­ше­ния с род­ствен­ни­ка­ми гар­мо­нич­но впле­те­ны в сюжет. «Пра­виль­ный» Юрий Рома­нов – при­мер­ный семья­нин, спортс­мен и ярый про­тив­ник алко­го­ля. Тща­тель­но отно­сит­ся к любой мело­чи, но при этом не выгля­дит зану­дой. Хотя, один чело­век все-таки так счи­та­ет – его напар­ник Лав­ров, и в шут­ку зовет Юлей. Рома­нов начи­тан и интел­ли­ген­тен, чего не ска­жешь о его кол­ле­ге. Худо­же­ствен­ная лите­ра­ту­ра, по мне­нию Лав­ро­ва – пустая тра­та вре­ме­ни. При этом он не глуп, любит пошу­тить, но его шут­ки часто зву­чат слиш­ком цинич­но и поэто­му оби­жа­ют окру­жа­ю­щих. Хотя сам Лео­нид и не пони­ма­ет, что тако­го обид­но­го ска­зал. В сери­а­ле герои часто спо­рят «за жизнь», при этом акте­ры Борис Бед­ро­сов и Филипп Аза­ров ста­ли насто­я­щи­ми дру­зья­ми за пре­де­ла­ми съе­моч­ной площадки.

- Мне лег­ко с Борей было рабо­тать все 7 меся­цев. Обыч­но на съем­ках кон­флик­ты так или ина­че воз­ни­ка­ют, а тут ни разу. Он очень уступ­чи­вый, это его фено­ме­наль­ное каче­ство. И сей­час нам очень важ­на под­держ­ка теле­зри­те­лей. Это как оче­ред­ное рас­кры­тое дело, как роман­ти­че­ская исто­рия, как насто­я­щая друж­ба. «Креп­кие ореш­ки» для меня ста­ли частью моей жиз­ни. Мы нача­ли еще боль­ше ценить тех, кто рядом, кто попал в беду, и тех, кто искренне нас любит. Во вре­мя съе­мок я обрел новых дру­зей, кото­рые по-насто­я­ще­му пере­жи­ва­ли вме­сте со мной, были гото­вы идти до кон­ца и все­гда под­дер­жи­ва­ли! Наде­юсь, что наша друж­ба со зри­те­ля­ми не огра­ни­чит­ся одним сезо­ном. И Лав­ров вме­сте с Рома­но­вым про­дол­жат дока­зы­вать, что насто­я­щая друж­ба в этом мире есть, даже у опе­ров! – рас­ска­зал актер сери­а­ла «Креп­кие ореш­ки» Филипп Азаров.

Лег­кий налет гол­ли­вуд­ских блок­ба­сте­ров доба­вил детек­ти­ву оча­ро­ва­ния и уни­каль­но­сти. Сами акте­ры, по их при­зна­нию, не виде­ли окон­ча­тель­ный вари­ант после мон­та­жа, а пото­му выхо­да эпи­зо­дов на экран жда­ли с лег­ким опасением.

- Сей­час мой глав­ный кри­тик – млад­ший сын, кото­рый не про­пус­ка­ет ни одной исто­рии «Креп­ких ореш­ков». И меня как отца пуга­ет толь­ко одно, что в один из дней он ска­жет мне: «При­вет, папа Юра!». Хотя это, воз­мож­но, и ста­нет той самой глав­ной оцен­кой рабо­ты, кото­рую мы вме­сте с боль­шой коман­дой про­де­ла­ли для всех теле­зри­те­лей. Сей­час это не толь­ко наш сери­ал, но и каж­до­го зри­те­ля. И я бла­го­да­рен каж­до­му за то, что вы вме­сте с наши­ми геро­я­ми про­жи­ва­е­те каж­дую мину­ту, при­сталь­но сле­ди­те за каж­дым шагом двух дру­зей, раду­е­тесь их побе­дам и пере­жи­ва­е­те за их пора­же­ния. Сего­дня все теле­зри­те­ли Пято­го — уже часть боль­шо­го про­ек­та. Без них не было бы ни Рома­но­ва, ни Лав­ро­ва, – гово­рит актер сери­а­ла «Креп­кие ореш­ки» Борис Бедросов.

Впе­ре­ди зри­те­лей ждет зна­ком­ство с неве­ро­ят­но коло­рит­ным пер­со­на­жем – Капи­то­ли­ной Геор­ги­ев­ной. Ее кол­кие шуточ­ки в адрес мест­но­го участ­ко­во­го мож­но при­знать образ­цом трол­лин­га. Тесть Рома­но­ва ста­нет жерт­вой ограб­ле­ния, а Лав­ро­ву пове­зет в лоте­рее. С каки­ми голо­во­лом­ка­ми столк­нуть­ся герои сери­а­ла, и все ли пре­ступ­ле­ния ока­жут­ся по зубам «Креп­ким орешкам»?

Смот­ри­те пре­мьер­ные серии детек­ти­ва с поне­дель­ни­ка по чет­верг в 23.15 на Пятом канале.

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