Фонд Потанина объявляет о старте конкурса «Музей 4.0»

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявляет о запуске нового цикла конкурса «Музей 4.0», направленного на развитие экспериментальных практик в музейном деле. Подать заявку на участие могут представители музейных организаций в срок до 15 марта 2022 года.

«Музей 4.0» является частью благотворительной программы Фонда Потанина «Музей без границ» и проводится в пяти номинациях: «Музей+театр», «Технологии и инструменты», «Культура участия», «Сетевые партнерства» и «Новые вызовы». Конкурс позволяет расширить традиционные рамки музейной работы, привнести в деятельность музеев новые социальные технологии, перенастроить существующий инструментарий и сделать музей более открытым пространством. Инициатива способствует укреплению профессиональных связей как внутри музейного сообщества, так и за его пределами.

Директор программ Фонда Потанина Оксана Фодина: «Миссия конкурса – сделать музей местом, объединяющим творческих личностей и вдохновляющим на эксперименты. Конкурс не просто предоставляет возможность музеям воплотить новые идеи в жизнь, но и позволяет по-новому взглянуть на свою деятельность, идти в ногу с актуальными запросами общества. За четыре года существования “Музей 4.0” успел завоевать популярность у специалистов музейной сферы, а реализованные в рамках него проекты задают высокую планку качества и креативности, становясь своего рода ориентирами в музейном сообществе. Мы призываем участников нового цикла конкурса не переставать верить в себя, ведь ваши проекты действительно делают музей открытым социальным институтом и придают ему новый импульс для развития».

Всего с момента запуска конкурса в 2018 году на «Музей 4.0» была подана 1 851 заявка. Особенную востребованность продемонстрировала номинация «Технологии и инструменты» – ежегодно в ней заявлялось более 150 проектов. Наибольший интерес к конкурсу проявляют муниципальные и государственные музеи Москвы, Красноярского края, Республики Удмуртия, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Всего в рамках конкурса было подержано 66 проектов из 27 регионов страны.

Ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе можно на сайте Фонда. О начале приема заявок на портале Фонда будет сообщено дополнительно.

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