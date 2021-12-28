Алла Рид рассказала о мечте Александра Градского

В финальном выпуске телевизионной игры «Что, Где, Когда?» на Первом канале музыкальную паузу заполнили артисты театра «Градский холл». В память о своем наставнике певцы Михаил Озеров, Полина Конкина, Андрей Лефлер, Елена Минина, Софья Онопченко, Станислав Обухов, Лора Горбунова, Елена Романова и Алла Рид исполнили его песню «Вот так папа пел».

Знаковым стало то, что именно этот хит Александра Борисовича Градского впервые прозвучал 33 года назад в первой игре Андрея Козлова.

«Мечты Александра Борисовича сбываются. Он мечтал, чтобы нас показывали на Первом канале! Мы старались, мороз, конечно, был сильный, но энергия его музыки нас согревала. Спасибо всем нашим ребятам за сплочённость», — поделилась впечатлениями в соцсетях Алла Рид.

Комментарии зрителей так же изобилуют эмоциями: «Папа» смотрит на вас с небес, гордится и улыбается», «Очень классная песня и потрясающее исполнение! Прямо чувствуется, что Градский среди своих ребят!», «Отличное выступление! Дело Александра Градского живет, и это главное!».

Исполнение подопечными Александра Градского этой драйвовой рок-н-ролльной песни, текст которой приобрел особенное значение, не оставило равнодушными и игроков клуба, и его ведущего. Все они вышли на мороз, чтобы еще раз почтить память выдающегося музыканта — Александра Градского в его стиле: с огнем в глазах и его музыкой на устах.

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