Фонд Still Art объявляет лауреатов второго года грантовой программы по современной fashion-фотографии в России

Фонд Still Art подвел итоги второго года грантовой программы, направленной на поддержку и развитие современной fashion-фотографии в России, и объявил лауреатов. По итогам финального голосования было принято решение вручить главный приз Булату Арсланову и назначить специальный приз Николаю Ефимцеву.

Цель гранта Still Art Foundation – дать возможность молодым российским fashion-фотографам реализовать свои проекты и получить новый творческий опыт, необходимый для развития художественного потенциала.

«Поддержка молодых авторов и их развитие на территории нашей стороны – одна из основных целей Фонда. Соединяя в рамках грантовой программы новое поколение фотографов и представителей профессионального сообщества в лице членов жюри, мы инициируем живой диалог между ними, обмен опытом и творческими энергиями, которые, мы верим, принесут свои плоды. Более того, мы рады дать возможность молодым авторам познакомить широкую общественность со своим творчеством, получить опыт работы с куратором и выйти на новый уровень в своей работе», – Елена Карисалова, основательница Фонда Still Art и идейный вдохновитель грантовой программы.

В качестве главного приза, победитель гранта Still Art Foundation получил возможность представить свои работы на персональной выставке в рамках «Фотобиеннале» в Мультимедиа Арт Музее, Москва и выпустить авторский альбом. Работа над обоими проектами под кураторством членов жюри начнется сразу после награждения, а реализованы они будут в 2023 году. Победителю была вручена памятная статуэтка, созданная Алисой Спотс специально для Фонда и грантовой программы в авторской технике художницы.

«Активная, продуманная и продуктивная, бесконечно важная для поддержки российских фотографов и художников работа Still Art Foundation важна особенно в современной ситуации. Поздравляю лауреата второго года грантовой программы Фонда Булата Арсланова, который представил кинематографичный проект с особенной атмосферой. Для Дмитрия Булина, лауреата гранта Still Art Foundation 2021 года, поддержка Фонда стала важнейшим фактором в его карьере и творческой работе», – Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея, Москва.

«Нам всем сегодня не хватает опоры, поддержки. Особенно тем, кто в начале пути. Художник уязвимее многих других, и зачастую теряет свою «музу» в непростые времена. Каждый из членов жюри несет свой вклад в мир фотографического искусства, но все наши усилия тщетны, если в нашем мире не будет той самой музы. И именно такие гранты способны нам ее удержать, предоставляя молодым творцам новые возможности для творческой реализации», – Наталья Григорьева-Литвинская, куратор, коллекционер, директор Галереи Люмьер.

Специального приза удостоился Николай Ефимцев. Он получил сертификат на оформление собственных работ в профессиональной фотолаборатории номиналом 500 000 рублей. Одними из ключевых задач Фонда в рамках грантовой программы являются поддержка талантливых авторов и предоставление им возможностей реализовывать собственные выставочные проекты, принимать участие в сборных выставках. Оформление профессиональных отпечатков позволит автору представить работы более широкому кругу через экспозицию в галереях или подготовку собственного выставочного проекта, а также начать выстраивать диалог с медиа, ключевыми галереями и коллекционерами, открывая новые горизонты для творчества.

«Хочется отдельно отметить для будущих номинантов, что участие в нашем гранте не ограничивается одним годом. Мы открыты к новым заявкам от авторов и всегда рады, когда они растут и развиваются вместе с нами. Так, наш победитель специального приза этого года входил в шорт-лист в 2021 году, что подтверждает тот факт, что награда всегда найдёт своего обладателя. В будущем году мы объявим третий грантовый год и расширим диалог с молодыми авторами до формата портфолио-ревью с членами жюри. Мы стремимся формировать и развивать коммьюнити fashion-фотографии, задумываемся о создании резиденции и с уверенностью смотрим в будущее», – Елена Карисалова.

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