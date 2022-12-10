Пилотный проект «Сельское хлебопечение» будет запущен в 2023 году в Новгородской области

Инициативу по развитию хлебопекарного рынка, которую подготовила Российская Гильдия и пекарей и кондитеров, официально поддержали Совет Федерации и Минсельхоз России. Об этом стало известно 30 ноября во время круглого стола «Импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности (на примере хлебопекарной промышленности)».

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных учреждений, отраслевых объединений, производители сельскохозяйственной продукции. В числе приглашенных было и руководство РОСПиК – президент Юрий Кацнельсон и вице-президент Ирина Эльдарханова.

Собравшиеся обсудили ситуацию на российском хлебопекарном рынке, действующие меры поддержки хлебопеков, обеспечение пекарей технологическим оборудованием.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что хлебопечение является одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса.

- В стране действует более 17,5 тыс. хлебопекарных предприятий, обеспечивающих свыше 11% всей пищевой промышленности. В большинстве регионов потребление хлебных продуктов остается на высоком уровне и даже превышает рекомендуемые нормы. Однако хлебопекарные предприятия и промышленность испытывают сейчас сложности в условиях усиления санкционного давления на Россию, - рассказал он.

В ходе круглого стола на рассмотрение Совету Федерации был представлен проект «Сельское хлебопечение», который подготовила Российская Гильдия пекарей и кондитеров. Президент РОСПиК Юрий Кацнельсон объяснил его актуальность тем, что одной из важнейших причин убыли сельского населения большинства регионов России является низкая инфраструктурная оснащенность и недостаточная территориально-экономическая доступность хлеба.

- Реализация проекта для нашей страны имеет значительный потенциал. Развитие собственного производства – это сокращение расстояния до «прилавка» с хлебом, что дает возможность покупать и потреблять свежий хлеб каждый день, формирование более гибкого механизма ценообразования и выпуск продукции разных ценовых сегментов, оперативное обновление ассортимента и удовлетворение спроса всех слоев населения. Более того поддержка сельских хлебопеков – это создание тысяч новых рабочих мест, - добавил он.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут и сенатор Совета Федерации РФ Сергей Митин поддержали проект «Сельское хлебопечение». После чего между РОСПиК и OZON был подписан меморандум о сотрудничестве участников проекта по организации оптово-распределительных центров «Пекарь и кондитер». Пилотный проект будет запущен уже в 2023 году в Новгородской области.

Фото - Совет Федерации РФ

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