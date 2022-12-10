В Москве появился новый арт-объект – зеркальное панно Горн

Рядом с метро «Тульская», на территории завода Власова, входящего в единый деловой кластер с «Товариществом Рябовской Мануфактуры», создан новый уникальный арт-объект. Столетнее здание теперь украшает панно, размером 8х10 метров, состоящее из 2500 элементов влагостойкого зеркала бронзового, графитного и серебряного цветов. Панно Горн изображает проект печи для обжига керамической плитки гончарно-изразцового завода (бывший «Ролл Холл»).

«Во время реставрации мы нашли чертежи огромных печей, в которых обжигались керамические плитки. Так появилась идея сделать на одной из стен зеркальное панно, которое изображает в натуральную величину керамический горн, построенный здесь в 1937 году», - рассказывают архитектор, Михаил Балко.

Реализовали проект художники-витражисты Иван и Дарья Никитины. Работы арт-дуэта Sky Fish украшают улицы Парижа и Эдинбурга.

Каждый ценитель и любитель искусства сможет увидеть арт-объект, посетив деловое лофт-пространство «Товарищество Рябовской Мануфактуры».

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